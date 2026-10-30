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Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается, но остается выше 12 рублей

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается, но остается выше 12 рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается, но остается выше 12 рублей

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу снижается, но остается выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:56+0300

2026-10-30T17:56+0300

2026-10-30T17:56+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу снижается, но остается выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск падал на 14 копеек (-1,1%) - до 12,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,03-12,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,53 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,21 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте после роста в четверг в пятницу вернулся к снижению, но остается выше психологического уровня 12 рублей за юань. "Одним из главных драйверов такой динамики остаются высокие котировки нефти: они обеспечивают солидную валютную выручку экспортерам и поддерживают у рынка ожидания существенного притока иностранной валюты в будущем", - комментирует Валерия Попова из компании "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,42% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.37 мск росла на 2,5% - до 113,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,02% - до 102,02 пункта. ПРОГНОЗЫ В начале ноября поддержку рублю продолжат оказывать высокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "При этом завершение налогового периода октября может несколько ослабить этот фактор поддержки. Участники рынка также будут оценивать параметры бюджета на 2027-2029 годы и возможное влияние бюджетной политики на валютный баланс. Геополитическая повестка также может влиять на настроения участников рынка. К началу ноября ожидаем колебания доллара в диапазоне 78,5-82,5 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 11,75-12,3 рубля", - добавляет она. Рубль находит поддержку и разнице ставок, отмечает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк России 23 октября второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14%, тогда как ставка RUSFARCNY на юаневом денежном рынке близка к нулю. Такой разрыв делает выгодными сделки кэрри-трейд, то есть заимствования в юанях с размещением средств в рублевых инструментах, а они увеличивают спрос на рубль", - поясняет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

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рынок, торги, риком-траст, втб, банк россии