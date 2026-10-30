https://1prime.ru/20261030/moshenniki-874797011.html

Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона

Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона

Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, а впоследствии похитить финансы, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:48+0300

2026-10-30T09:48+0300

2026-10-30T09:48+0300

мошенничество

общество

мошенники

технологии

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, а впоследствии похитить финансы, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить домофон, предостерег адвокат Антон Пивоваров. Он отметил, что это одна из распространенных схем кибермошенничества. "Человеку звонят якобы из управляющей компании и сообщают о замене домофона, необходимости зарегистрировать новые ключи или подтвердить доступ в подъезд. Для этого просят назвать код из смс", - сказал Пивоваров РИАМО. По словам эксперта, на самом деле полученный код может использоваться злоумышленниками для доступа к личным кабинетам, а впоследствии - для хищения денежных средств. Как пояснил Пивоваров, мошенники делают ставку прежде всего на психологическое давление. Они, как добавил эксперт, создают ощущение срочности, представляются сотрудниками знакомых организаций, а иногда используют персональные данные собеседника, чтобы вызвать доверие. "Основное правило безопасности — никогда не сообщать посторонним коды подтверждения, независимо от того, кем представляется собеседник", - заключил адвокат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мошенники, технологии, россия