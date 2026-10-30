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Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона
Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона
Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, а впоследствии похитить финансы, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:48+0300
2026-10-30T09:48+0300
мошенничество
общество
мошенники
технологии
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, а впоследствии похитить финансы, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить домофон, предостерег адвокат Антон Пивоваров. Он отметил, что это одна из распространенных схем кибермошенничества. "Человеку звонят якобы из управляющей компании и сообщают о замене домофона, необходимости зарегистрировать новые ключи или подтвердить доступ в подъезд. Для этого просят назвать код из смс", - сказал Пивоваров РИАМО. По словам эксперта, на самом деле полученный код может использоваться злоумышленниками для доступа к личным кабинетам, а впоследствии - для хищения денежных средств. Как пояснил Пивоваров, мошенники делают ставку прежде всего на психологическое давление. Они, как добавил эксперт, создают ощущение срочности, представляются сотрудниками знакомых организаций, а иногда используют персональные данные собеседника, чтобы вызвать доверие. "Основное правило безопасности — никогда не сообщать посторонним коды подтверждения, независимо от того, кем представляется собеседник", - заключил адвокат.
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общество , мошенники, технологии, россия
Мошенничество, Общество , МОШЕННИКИ, Технологии, РОССИЯ
09:48 30.10.2026
 
Россиян предупредили о мошенниках, сообщающих о замене домофона

Адвокат Пивоваров: мошенники могут похитить деньги под предлогом замены домофона

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" во Владивостоке
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, а впоследствии похитить финансы, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить домофон, предостерег адвокат Антон Пивоваров.
Он отметил, что это одна из распространенных схем кибермошенничества.
"Человеку звонят якобы из управляющей компании и сообщают о замене домофона, необходимости зарегистрировать новые ключи или подтвердить доступ в подъезд. Для этого просят назвать код из смс", - сказал Пивоваров РИАМО.
По словам эксперта, на самом деле полученный код может использоваться злоумышленниками для доступа к личным кабинетам, а впоследствии - для хищения денежных средств.
Как пояснил Пивоваров, мошенники делают ставку прежде всего на психологическое давление. Они, как добавил эксперт, создают ощущение срочности, представляются сотрудниками знакомых организаций, а иногда используют персональные данные собеседника, чтобы вызвать доверие.
"Основное правило безопасности — никогда не сообщать посторонним коды подтверждения, независимо от того, кем представляется собеседник", - заключил адвокат.
 
МошенничествоОбществоМОШЕННИКИТехнологииРОССИЯ
 
 
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