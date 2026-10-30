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Эксперт рассказал о схемах мошенников перед Днем народного единства

Эксперт рассказал о схемах мошенников перед Днем народного единства - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о схемах мошенников перед Днем народного единства

Мошенники в преддверии Дня народного единства направляют ссылки на фиктивные "праздничные розыгрыши", создают фейковые благотворительные сборы и сайты-двойники... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:09+0300

2026-10-30T10:09+0300

2026-10-30T10:09+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Дня народного единства направляют ссылки на фиктивные "праздничные розыгрыши", создают фейковые благотворительные сборы и сайты-двойники с билетами на концерты, а также присылают уведомления о якобы положенных россиянам выплатах, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду. "Рассылка в мессенджерах и соцсетях: "В честь Дня народного единства наш банк/магазин разыгрывает 100 призов — перейди по ссылке и укажи данные карты для получения выигрыша". Схема работает на эмоциональном подъеме и доверии к известному бренду: страница или бот-двойник собирает данные карты, после чего со счета списывают средства", - сказал Щербаченко. Собеседник агентства отметил, что мошенники могут использовать патриотическую повестку праздника, чтобы объявлять сборы на якобы благие цели. По его словам, злоумышленники копируют сайты, соцсети, каналы в мессенджерах с трогательными историями и принимают переводы на карты физлиц. Эксперт добавил, что перед праздниками могут активизироваться сайты-двойники билетных агрегатов и фейковые страницы "праздничных концертов". После оплаты билет с QR-кодом приходит, но на входе он не срабатывает, а "продавца" уже нет, отметил Щербаченко. "В преддверии Дня народного единства злоумышленники начали рассылать поддельные уведомления о якобы положенных россиянам государственных выплатах. Такие группы могут создавать в соцсетях, где, чтобы получить выплату, предлагают вам ввести необходимые мошенникам данные: карты, паспорта, коды доступа от банка", - рассказал он. Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адреса сайтов и использовать двухфакторную аутентификацию, а информацию уточнять только на официальных порталах компаний и органов власти. Агентство РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мвд, мошенники