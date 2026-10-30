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В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет
В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет - 30.10.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет
Телефонные аферисты, представляющиеся сотрудниками Соцфонда или налоговой службы, начали обещать гражданам компенсацию за домашний интернет и личную технику,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:16+0300
2026-10-30T11:17+0300
мошенничество
общество
технологии
мвд
фнс россии
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874804174.jpg?1793348233
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Телефонные аферисты, представляющиеся сотрудниками Соцфонда или налоговой службы, начали обещать гражданам компенсацию за домашний интернет и личную технику, чтобы с помощью кода из СМС завладеть их аккаунтами на "Госуслугах", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Звонящий убеждает жертву, что ей положена выплата за использование домашнего интернета, персонального компьютера или аренду оборудования при удаленной работе. Для "оформления" компенсации у человека просят назвать код из СМС или подтвердить данные на портале "Госуслуг". В действительности этот код нужен злоумышленникам для того, чтобы попасть в аккаунты граждан. В МВД напоминают, что СФР и ФНС не начисляют автоматически никаких компенсаций за использование личной техники или интернета. Коды из СМС не следует сообщать никому, в том числе тем, кто представляется сотрудником государственного ведомства. Если звонок вызывает сомнения, автор публикации советует завершить разговор и связаться с организацией самостоятельно - по номерам с официального сайта. Отдельно обращается внимание на пожилых родственников: они чаще других становятся жертвами подобных схем, поэтому их стоит предупредить заранее.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , технологии, мвд, фнс россии, мошенники
Мошенничество, Общество , Технологии, МВД, ФНС России, МОШЕННИКИ
11:16 30.10.2026 (обновлено: 11:17 30.10.2026)
 
В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет

МВД: мошенники начали выманивать у россиян коды из СМС под предлогом выплат за интернет

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Телефонные аферисты, представляющиеся сотрудниками Соцфонда или налоговой службы, начали обещать гражданам компенсацию за домашний интернет и личную технику, чтобы с помощью кода из СМС завладеть их аккаунтами на "Госуслугах", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Звонящий убеждает жертву, что ей положена выплата за использование домашнего интернета, персонального компьютера или аренду оборудования при удаленной работе. Для "оформления" компенсации у человека просят назвать код из СМС или подтвердить данные на портале "Госуслуг". В действительности этот код нужен злоумышленникам для того, чтобы попасть в аккаунты граждан.
В МВД напоминают, что СФР и ФНС не начисляют автоматически никаких компенсаций за использование личной техники или интернета. Коды из СМС не следует сообщать никому, в том числе тем, кто представляется сотрудником государственного ведомства. Если звонок вызывает сомнения, автор публикации советует завершить разговор и связаться с организацией самостоятельно - по номерам с официального сайта.
Отдельно обращается внимание на пожилых родственников: они чаще других становятся жертвами подобных схем, поэтому их стоит предупредить заранее.
 
МошенничествоОбществоТехнологииМВДФНС РоссииМОШЕННИКИ
 
 
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