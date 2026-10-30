https://1prime.ru/20261030/moshenniki-874804174.html

В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет

В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет - 30.10.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали о мошенниках, обещающих компенсации за интернет

Телефонные аферисты, представляющиеся сотрудниками Соцфонда или налоговой службы, начали обещать гражданам компенсацию за домашний интернет и личную технику,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:17+0300

мошенничество

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технологии

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мошенники

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Телефонные аферисты, представляющиеся сотрудниками Соцфонда или налоговой службы, начали обещать гражданам компенсацию за домашний интернет и личную технику, чтобы с помощью кода из СМС завладеть их аккаунтами на "Госуслугах", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Звонящий убеждает жертву, что ей положена выплата за использование домашнего интернета, персонального компьютера или аренду оборудования при удаленной работе. Для "оформления" компенсации у человека просят назвать код из СМС или подтвердить данные на портале "Госуслуг". В действительности этот код нужен злоумышленникам для того, чтобы попасть в аккаунты граждан. В МВД напоминают, что СФР и ФНС не начисляют автоматически никаких компенсаций за использование личной техники или интернета. Коды из СМС не следует сообщать никому, в том числе тем, кто представляется сотрудником государственного ведомства. Если звонок вызывает сомнения, автор публикации советует завершить разговор и связаться с организацией самостоятельно - по номерам с официального сайта. Отдельно обращается внимание на пожилых родственников: они чаще других становятся жертвами подобных схем, поэтому их стоит предупредить заранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, мвд, фнс россии, мошенники