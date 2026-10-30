Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20261030/moshenniki-874806015.html
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов - 30.10.2026, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов
Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов сообщают россиянам о якобы положенном за активное использование сервиса подарке, после чего воруют их деньги,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:43+0300
2026-10-30T11:43+0300
мошенничество
мошенники
россия
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874806015.jpg?1793349799
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов сообщают россиянам о якобы положенном за активное использование сервиса подарке, после чего воруют их деньги, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мошенники под видом представителей популярных маркетплейсов звонят россиянам в мессенджерах и сообщают о якобы положенном подарке за активное использование сервиса, а для получения просят назвать код из СМС. После этого злоумышленники говорят жертве ждать уведомление о доставке подарка в приложении маркетплейса. Далее в игру вступает еще один злоумышленник - лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что мошенники якобы получили доступ к персональным данным гражданина и его аккаунту на "Госуслугах". Аферист убеждает россиянина "задекларировать" все сбережения, чтобы "помешать злоумышленникам".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошенники, россия, общество
Мошенничество, МОШЕННИКИ, РОССИЯ, Общество
11:43 30.10.2026
 
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов

МВД: мошенники воруют деньги россиян под предлогом отправки подарков от маркетплейсов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов сообщают россиянам о якобы положенном за активное использование сервиса подарке, после чего воруют их деньги, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мошенники под видом представителей популярных маркетплейсов звонят россиянам в мессенджерах и сообщают о якобы положенном подарке за активное использование сервиса, а для получения просят назвать код из СМС. После этого злоумышленники говорят жертве ждать уведомление о доставке подарка в приложении маркетплейса.
Далее в игру вступает еще один злоумышленник - лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что мошенники якобы получили доступ к персональным данным гражданина и его аккаунту на "Госуслугах". Аферист убеждает россиянина "задекларировать" все сбережения, чтобы "помешать злоумышленникам".
 
МошенничествоМОШЕННИКИРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала