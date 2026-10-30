https://1prime.ru/20261030/moshenniki-874806015.html
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов - 30.10.2026, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов
Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов сообщают россиянам о якобы положенном за активное использование сервиса подарке, после чего воруют их деньги,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:43+0300
2026-10-30T11:43+0300
2026-10-30T11:43+0300
мошенничество
мошенники
россия
общество
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов сообщают россиянам о якобы положенном за активное использование сервиса подарке, после чего воруют их деньги, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мошенники под видом представителей популярных маркетплейсов звонят россиянам в мессенджерах и сообщают о якобы положенном подарке за активное использование сервиса, а для получения просят назвать код из СМС. После этого злоумышленники говорят жертве ждать уведомление о доставке подарка в приложении маркетплейса. Далее в игру вступает еще один злоумышленник - лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что мошенники якобы получили доступ к персональным данным гражданина и его аккаунту на "Госуслугах". Аферист убеждает россиянина "задекларировать" все сбережения, чтобы "помешать злоумышленникам".
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мошенники, россия, общество
Мошенничество, МОШЕННИКИ, РОССИЯ, Общество
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих подарки от маркетплейсов
МВД: мошенники воруют деньги россиян под предлогом отправки подарков от маркетплейсов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов сообщают россиянам о якобы положенном за активное использование сервиса подарке, после чего воруют их деньги, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мошенники под видом представителей популярных маркетплейсов звонят россиянам в мессенджерах и сообщают о якобы положенном подарке за активное использование сервиса, а для получения просят назвать код из СМС. После этого злоумышленники говорят жертве ждать уведомление о доставке подарка в приложении маркетплейса.
Далее в игру вступает еще один злоумышленник - лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что мошенники якобы получили доступ к персональным данным гражданина и его аккаунту на "Госуслугах". Аферист убеждает россиянина "задекларировать" все сбережения, чтобы "помешать злоумышленникам".