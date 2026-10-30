https://1prime.ru/20261030/moskva-874798808.html

В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт

В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят газорегуляторный пункт в Таганском районе Москвы, здесь установят автоматизированное запорное устройство,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:12+0300

2026-10-30T10:12+0300

2026-10-30T10:12+0300

москва

мосгаз

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят газорегуляторный пункт в Таганском районе Москвы, здесь установят автоматизированное запорное устройство, которое позволит дистанционно контролировать подачу газа и при необходимости оперативно ее прекращать, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Таганском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы меняют газорегуляторный пункт (ГРП) "Яузский бульвар". С 2011 года он обеспечивает местных потребителей стабильным газоснабжением. Плановое обновление оборудования проводят в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый ГРП изготавливают на собственном производстве "Мосгаза". Для него используют отечественные комплектующие, в том числе разработанные специалистами предприятия. Пропускная способность оборудования составит 600 кубометров в час. "На объекте установят автоматизированное запорное устройство с дистанционным управлением. Благодаря этому сотрудники центральной диспетчерской "Мосгаза" смогут в режиме реального времени следить за основными показателями работы пункта и при необходимости отключать его на расстоянии", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, специалисты обновят подводящие газопроводы. После завершения технического перевооружения специалисты благоустроят территорию и восстановят более 400 квадратных метров газона, добавили городские власти.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, мосгаз