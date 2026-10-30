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В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт
В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства обновят газорегуляторный пункт в Таганском районе Москвы, здесь установят автоматизированное запорное устройство,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:12+0300
2026-10-30T10:12+0300
москва
мосгаз
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят газорегуляторный пункт в Таганском районе Москвы, здесь установят автоматизированное запорное устройство, которое позволит дистанционно контролировать подачу газа и при необходимости оперативно ее прекращать, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Таганском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы меняют газорегуляторный пункт (ГРП) "Яузский бульвар". С 2011 года он обеспечивает местных потребителей стабильным газоснабжением. Плановое обновление оборудования проводят в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый ГРП изготавливают на собственном производстве "Мосгаза". Для него используют отечественные комплектующие, в том числе разработанные специалистами предприятия. Пропускная способность оборудования составит 600 кубометров в час. "На объекте установят автоматизированное запорное устройство с дистанционным управлением. Благодаря этому сотрудники центральной диспетчерской "Мосгаза" смогут в режиме реального времени следить за основными показателями работы пункта и при необходимости отключать его на расстоянии", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, специалисты обновят подводящие газопроводы. После завершения технического перевооружения специалисты благоустроят территорию и восстановят более 400 квадратных метров газона, добавили городские власти.
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москва, мосгаз
МОСКВА, Мосгаз
10:12 30.10.2026
 
В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт

В Таганском районе Москвы обновят газорегуляторный пункт

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят газорегуляторный пункт в Таганском районе Москвы, здесь установят автоматизированное запорное устройство, которое позволит дистанционно контролировать подачу газа и при необходимости оперативно ее прекращать, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Таганском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы меняют газорегуляторный пункт (ГРП) "Яузский бульвар". С 2011 года он обеспечивает местных потребителей стабильным газоснабжением. Плановое обновление оборудования проводят в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый ГРП изготавливают на собственном производстве "Мосгаза". Для него используют отечественные комплектующие, в том числе разработанные специалистами предприятия. Пропускная способность оборудования составит 600 кубометров в час.
"На объекте установят автоматизированное запорное устройство с дистанционным управлением. Благодаря этому сотрудники центральной диспетчерской "Мосгаза" смогут в режиме реального времени следить за основными показателями работы пункта и при необходимости отключать его на расстоянии", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, специалисты обновят подводящие газопроводы. После завершения технического перевооружения специалисты благоустроят территорию и восстановят более 400 квадратных метров газона, добавили городские власти.
 
МОСКВАМосгаз
 
 
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