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На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей

На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей

Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:43+0300

2026-10-30T13:43+0300

2026-10-30T13:43+0300

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "До 2030 года продолжим масштабное обновление подвижного состава. В 2027–2029 годах из бюджета города на это выделим 306,1 миллиарда рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ (Центрального транспортного узла - ред.)", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". По словам мэра, это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ. "Всего планируется закупить 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта, около одной тысячи вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального железнодорожного транспорта. Продолжим развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи", - добавил он. Собянин отметил, что заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны, и уточнил, что предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство.

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