Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/moskva-874815612.html
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей
Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:43+0300
2026-10-30T13:43+0300
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874815612.jpg?1793357012
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "До 2030 года продолжим масштабное обновление подвижного состава. В 2027–2029 годах из бюджета города на это выделим 306,1 миллиарда рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ (Центрального транспортного узла - ред.)", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". По словам мэра, это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ. "Всего планируется закупить 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта, около одной тысячи вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального железнодорожного транспорта. Продолжим развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи", - добавил он. Собянин отметил, что заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны, и уточнил, что предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
13:43 30.10.2026
 
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей

Собянин: на обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"До 2030 года продолжим масштабное обновление подвижного состава. В 2027–2029 годах из бюджета города на это выделим 306,1 миллиарда рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ (Центрального транспортного узла - ред.)", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
По словам мэра, это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ.
"Всего планируется закупить 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта, около одной тысячи вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального железнодорожного транспорта. Продолжим развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи", - добавил он.
Собянин отметил, что заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны, и уточнил, что предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство.
 
РОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала