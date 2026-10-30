https://1prime.ru/20261030/moskva-874815612.html
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей
Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:43+0300
2026-10-30T13:43+0300
2026-10-30T13:43+0300
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874815612.jpg?1793357012
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"До 2030 года продолжим масштабное обновление подвижного состава. В 2027–2029 годах из бюджета города на это выделим 306,1 миллиарда рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ (Центрального транспортного узла - ред.)", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
По словам мэра, это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ.
"Всего планируется закупить 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта, около одной тысячи вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального железнодорожного транспорта. Продолжим развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи", - добавил он.
Собянин отметил, что заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны, и уточнил, что предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
На обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 млрд рублей
Собянин: на обновление подвижного состава Москвы выделят 306,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на обновление подвижного состава Москвы составят 306,1 миллиарда рублей в 2027-2029 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"До 2030 года продолжим масштабное обновление подвижного состава. В 2027–2029 годах из бюджета города на это выделим 306,1 миллиарда рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ (Центрального транспортного узла - ред.)", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
По словам мэра, это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ.
"Всего планируется закупить 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта, около одной тысячи вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального железнодорожного транспорта. Продолжим развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи", - добавил он.
Собянин отметил, что заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны, и уточнил, что предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство.