https://1prime.ru/20261030/moskva-874837168.html
В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"
В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации" - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"
Итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации" подвели в Москве, в этом году в хакатоне приняло участие рекордное число человек,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:52+0300
2026-10-30T20:52+0300
2026-10-30T20:52+0300
технологии
россия
москва
белоруссия
казахстан
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874837168.jpg?1793382753
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации" подвели в Москве, в этом году в хакатоне приняло участие рекордное число человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве подвели итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр уточнил, что в этом году на конкурс зарегистрировались рекордные 11 542 человека, а число командных заявок достигло 1828 - на 33% больше, чем в 2025-м.
"Участники были из всех 89 регионов России и 40 зарубежных стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Омана, Иордании, Китая, Кении, Нигерии и Эфиопии", - подчеркнул глава города.
Городские ведомства и компании подготовили для конкурсантов по десять задач - от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов, отметил Собянин.
"К примеру, Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы предложил разработать сервис анализа медицинских снимков, а для Московского транспорта участники создавали систему обнаружения для поездов метро на основе данных 3D-лидара", - поделился мэр.
За все время проведения хакатона в нем приняли участие больше 60 тысяч человек, рассказал глава города. Они разработали для Москвы и бизнеса свыше четырех тысяч ИТ-решений.
"Авторы самых перспективных получили возможность внедрить свои разработки на практике", - добавил он.
москва
белоруссия
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, белоруссия, казахстан, сергей собянин
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Сергей Собянин
В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"
В Москве подвели итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации"
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации" подвели в Москве, в этом году в хакатоне приняло участие рекордное число человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве подвели итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр уточнил, что в этом году на конкурс зарегистрировались рекордные 11 542 человека, а число командных заявок достигло 1828 - на 33% больше, чем в 2025-м.
"Участники были из всех 89 регионов России и 40 зарубежных стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Омана, Иордании, Китая, Кении, Нигерии и Эфиопии", - подчеркнул глава города.
Городские ведомства и компании подготовили для конкурсантов по десять задач - от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов, отметил Собянин.
"К примеру, Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы предложил разработать сервис анализа медицинских снимков, а для Московского транспорта участники создавали систему обнаружения для поездов метро на основе данных 3D-лидара", - поделился мэр.
За все время проведения хакатона в нем приняли участие больше 60 тысяч человек, рассказал глава города. Они разработали для Москвы и бизнеса свыше четырех тысяч ИТ-решений.
"Авторы самых перспективных получили возможность внедрить свои разработки на практике", - добавил он.