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В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"

В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации" - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"

Итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации" подвели в Москве, в этом году в хакатоне приняло участие рекордное число человек,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:52+0300

2026-10-30T20:52+0300

2026-10-30T20:52+0300

технологии

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казахстан

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации" подвели в Москве, в этом году в хакатоне приняло участие рекордное число человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве подвели итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр уточнил, что в этом году на конкурс зарегистрировались рекордные 11 542 человека, а число командных заявок достигло 1828 - на 33% больше, чем в 2025-м. "Участники были из всех 89 регионов России и 40 зарубежных стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Омана, Иордании, Китая, Кении, Нигерии и Эфиопии", - подчеркнул глава города. Городские ведомства и компании подготовили для конкурсантов по десять задач - от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов, отметил Собянин. "К примеру, Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы предложил разработать сервис анализа медицинских снимков, а для Московского транспорта участники создавали систему обнаружения для поездов метро на основе данных 3D-лидара", - поделился мэр. За все время проведения хакатона в нем приняли участие больше 60 тысяч человек, рассказал глава города. Они разработали для Москвы и бизнеса свыше четырех тысяч ИТ-решений. "Авторы самых перспективных получили возможность внедрить свои разработки на практике", - добавил он.

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технологии, россия, москва, белоруссия, казахстан, сергей собянин