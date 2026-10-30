https://1prime.ru/20261030/msfo-874810112.html

Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть

Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть

Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 26,2% в годовом выражении, до 15,8 миллиарда рублей, сообщила компания. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:42+0300

2026-10-30T12:42+0300

2026-10-30T12:49+0300

бизнес

финансы

"лента"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874810112.jpg?1793353755

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 26,2% в годовом выражении, до 15,8 миллиарда рублей, сообщила компания. Согласно отчетным данным, чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 года составила 15,786 миллиарда рублей, тогда как в том же периоде 2025 года прибыль составила 21,376 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала чистая прибыль также снизилась, до 5,117 миллиарда рублей - на 27,5% меньше, чем годом ранее. При этом выручка компании увеличилась как по итогам девяти месяцев, так и по итогам третьего квартала - на 29% и 34,3% соответственно. За январь-сентябрь выручка составила чуть более 1 триллиона рублей. EBITDA группы за 9 месяцев выросла на 15,8%, до 91,6 миллиарда рублей, а рентабельность по ней составила 9,1%. На 30 сентября 2026 года под управлением "Группы Лента" находилось 349 гипермаркетов, 408 супермаркетов, 4,6 тысячи магазинов у дома, 2 тысячи дрогери, 116 магазинов сети "Реми", 26 магазинов "Дом Лента" и 179 магазинов "Вингараж" более чем в 650 населенных пунктах России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, "лента"