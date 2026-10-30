https://1prime.ru/20261030/msfo-874810112.html
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть
Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 26,2% в годовом выражении, до 15,8 миллиарда рублей, сообщила компания. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:42+0300
2026-10-30T12:42+0300
2026-10-30T12:49+0300
бизнес
финансы
"лента"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874810112.jpg?1793353755
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 26,2% в годовом выражении, до 15,8 миллиарда рублей, сообщила компания. Согласно отчетным данным, чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 года составила 15,786 миллиарда рублей, тогда как в том же периоде 2025 года прибыль составила 21,376 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала чистая прибыль также снизилась, до 5,117 миллиарда рублей - на 27,5% меньше, чем годом ранее. При этом выручка компании увеличилась как по итогам девяти месяцев, так и по итогам третьего квартала - на 29% и 34,3% соответственно. За январь-сентябрь выручка составила чуть более 1 триллиона рублей. EBITDA группы за 9 месяцев выросла на 15,8%, до 91,6 миллиарда рублей, а рентабельность по ней составила 9,1%. На 30 сентября 2026 года под управлением "Группы Лента" находилось 349 гипермаркетов, 408 супермаркетов, 4,6 тысячи магазинов у дома, 2 тысячи дрогери, 116 магазинов сети "Реми", 26 магазинов "Дом Лента" и 179 магазинов "Вингараж" более чем в 650 населенных пунктах России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, "лента"
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть
Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО за девять месяцев снизилась на 26,2%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 26,2% в годовом выражении, до 15,8 миллиарда рублей, сообщила компания.
Согласно отчетным данным, чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 года составила 15,786 миллиарда рублей, тогда как в том же периоде 2025 года прибыль составила 21,376 миллиарда рублей.
По итогам третьего квартала чистая прибыль также снизилась, до 5,117 миллиарда рублей - на 27,5% меньше, чем годом ранее.
При этом выручка компании увеличилась как по итогам девяти месяцев, так и по итогам третьего квартала - на 29% и 34,3% соответственно. За январь-сентябрь выручка составила чуть более 1 триллиона рублей.
EBITDA группы за 9 месяцев выросла на 15,8%, до 91,6 миллиарда рублей, а рентабельность по ней составила 9,1%.
На 30 сентября 2026 года под управлением "Группы Лента" находилось 349 гипермаркетов, 408 супермаркетов, 4,6 тысячи магазинов у дома, 2 тысячи дрогери, 116 магазинов сети "Реми", 26 магазинов "Дом Лента" и 179 магазинов "Вингараж" более чем в 650 населенных пунктах России.