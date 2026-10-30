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Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей
Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей
Сто семнадцать жителей Якутии пострадали из-за мошеннической брокерской онлайн-платформы, ущерб составил более 109 миллионов рублей, заявила официальный... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:00+0300
2026-10-30T11:00+0300
россия
общество
якутия
мвд
банк россии
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сто семнадцать жителей Якутии пострадали из-за мошеннической брокерской онлайн-платформы, ущерб составил более 109 миллионов рублей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс". По данным правоохранителей, для привлечения и хищения денег граждан России и других государств организаторы сообщества создали брокерскую онлайн-платформу. При этом, как уточняет Волк, лицензии на брокерскую деятельность у этой площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг. Волк отмечает, что с помощью симулятора торговли сообщники имитировали успешность сделок обучаемых, вводили людей в заблуждение и убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе взятые в кредит. Однако впоследствии эти средства поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки, добавила официальный представитель МВД РФ. "Помимо прочего, директор якутского подразделения сообщества сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода", - уточнила Волк. Она добавила, что судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублей. Также уголовное дело в отношении директора якутского подразделения направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается, заключила Волк.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, общество , якутия, мвд, банк россии
РОССИЯ, Общество , ЯКУТИЯ, МВД, Банк России
11:00 30.10.2026
 
Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей

МВД: 117 жителей Якутии потеряли более 109 млн рублей из-за брокерской онлайн-платформы

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сто семнадцать жителей Якутии пострадали из-за мошеннической брокерской онлайн-платформы, ущерб составил более 109 миллионов рублей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
По данным правоохранителей, для привлечения и хищения денег граждан России и других государств организаторы сообщества создали брокерскую онлайн-платформу. При этом, как уточняет Волк, лицензии на брокерскую деятельность у этой площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг.
Волк отмечает, что с помощью симулятора торговли сообщники имитировали успешность сделок обучаемых, вводили людей в заблуждение и убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе взятые в кредит. Однако впоследствии эти средства поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки, добавила официальный представитель МВД РФ.
"Помимо прочего, директор якутского подразделения сообщества сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода", - уточнила Волк.
Она добавила, что судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублей.
Также уголовное дело в отношении директора якутского подразделения направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается, заключила Волк.
 
РОССИЯОбществоЯКУТИЯМВДБанк России
 
 
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