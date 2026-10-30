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Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей

Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Брокерская онлайн-платформа обманула жителей Якутии на 109 миллионов рублей

Сто семнадцать жителей Якутии пострадали из-за мошеннической брокерской онлайн-платформы, ущерб составил более 109 миллионов рублей, заявила официальный... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:00+0300

2026-10-30T11:00+0300

2026-10-30T11:00+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сто семнадцать жителей Якутии пострадали из-за мошеннической брокерской онлайн-платформы, ущерб составил более 109 миллионов рублей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс". По данным правоохранителей, для привлечения и хищения денег граждан России и других государств организаторы сообщества создали брокерскую онлайн-платформу. При этом, как уточняет Волк, лицензии на брокерскую деятельность у этой площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг. Волк отмечает, что с помощью симулятора торговли сообщники имитировали успешность сделок обучаемых, вводили людей в заблуждение и убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе взятые в кредит. Однако впоследствии эти средства поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки, добавила официальный представитель МВД РФ. "Помимо прочего, директор якутского подразделения сообщества сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода", - уточнила Волк. Она добавила, что судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублей. Также уголовное дело в отношении директора якутского подразделения направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается, заключила Волк.

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россия, общество , якутия, мвд, банк россии