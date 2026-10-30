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В НБКИ назвали регионы с наибольшим средним размером ипотеки

В НБКИ назвали регионы с наибольшим средним размером ипотеки - 30.10.2026, ПРАЙМ

В НБКИ назвали регионы с наибольшим средним размером ипотеки

Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в сентябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Бурятия и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T05:19+0300

2026-10-30T05:19+0300

2026-10-30T05:19+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в сентябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Бурятия и Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объему выданной ипотеки) в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (7,41 миллиона рублей), Московской области (6,34 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (6,16 миллиона рублей), а также в Республике Бурятия (5,25 миллиона рублей) и Хабаровском крае (5,10 миллиона рублей)", - говорится в сообщении. Наибольший рост среднего размера ипотечного кредита в сентябре по сравнению с августом показали Воронежская (+15,5%), Оренбургская (+15,3%) и Волгоградская (+13,7%) области, а также Республика Башкортостан (+13,6%) и Алтайский край (+13,3%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек ипотеки за месяц вырос на 8,8% и 13,2% соответственно. По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в сентябре 2026 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 4,77 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,7%, а с аналогичным периодом прошлого года - на 5,4%. При этом средний размер выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках в сентябре 2026 года составил 5,89 миллиона рублей, а на покупку квартиры на вторичном рынке – 3,79 миллиона рублей, сообщает НБКИ. Согласно данным НБКИ, самый большой средний размер выданной ипотеки на приобретение жилья в новостройках (среди 15 регионов – лидеров в этом сегменте) в сентябре был зафиксирован в Москве (8,40 миллиона рублей), Московской области (7,73 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (6,99 миллиона рублей), а также в Приморском крае (6,25 миллиона рублей) и Республике Татарстан (6,06 миллиона рублей). В то же время наибольший средний размер выданной ипотеки на покупку квартиры на вторичном рынке был отмечен в Москве (6,38 миллиона рублей), Московской области (5,10 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (5,04 миллиона рублей), а также в Краснодарском крае (4,03 миллиона рублей) и Республике Татарстан (3,95 миллиона рублей). "В сентябре 2026 года средний чек выданной ипотеки существенно вырос по сравнению с предыдущим месяцем, особенно в сегменте покупки жилья на вторичном рынке. Такая динамика во многом объясняется оживлением на рынке недвижимости и увеличением числа сделок в преддверии введенных 1 октября текущего года изменений в условия льготных ипотечных программ", - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В то же время, необходимо отметить, что при одобрении банками ипотечных кредитов (даже льготных) и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Это позволяет снижать риски просрочки в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.

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