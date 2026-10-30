https://1prime.ru/20261030/nikitin--874829548.html

Вице-премьер Никитин будет отвечать за развитие транспорта

Вице-премьер Никитин будет отвечать за развитие транспорта - 30.10.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Никитин будет отвечать за развитие транспорта

Вице-премьер Андрей Никитин в новой должности будет отвечать за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а также курировать нацпроект "Беспилотные... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:57+0300

2026-10-30T17:57+0300

2026-10-30T17:57+0300

бизнес

россия

владимир путин

росавиация

ржд

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874829548.jpg?1793372252

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Андрей Никитин в новой должности будет отвечать за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, а также курировать нацпроект "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система", сообщили в кабмине. Президент России Владимир Путин назначил Никитина на должность заместителя председателя правительства в середине октября. "Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры. В его ведении национальный проект "Беспилотные авиационные системы", а также новый национальный проект "Эффективная транспортная система", сказано в сообщении. В числе вопросов, за которые будет отвечать вице-премьер, – создание и функционирование эффективной транспортной системы, в том числе единой опорной транспортной сети России, повышение доступности транспортных услуг, перспективное планирование эксплуатации автомобильных дорог и развития объектов придорожного сервиса. Также Никитин уполномочен координировать государственную политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу России и мест пересечения государственной границы, регулирование деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности, в том числе в части согласования инвестиционных программ указанных субъектов естественных монополий. В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Никитин, – ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное дорожное агентство (в установленных сферах деятельности), Федеральное агентство морского и речного транспорта, а также "РЖД", госкорпорации "Росатом" и "Росавтодор" (в установленных сферах деятельности).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, росавиация, ржд, росатом