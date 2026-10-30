https://1prime.ru/20261030/nikitin-874836170.html

Никитин рассказал о транспортных проектах России и Африки

Никитин рассказал о транспортных проектах России и Африки - 30.10.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о транспортных проектах России и Африки

Россия и Африка активно прорабатывают новые логистические маршруты, в том числе международный транспортный коридор Россия — Западная Африка через порт Ломе в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:35+0300

2026-10-30T20:35+0300

2026-10-30T20:35+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россия и Африка активно прорабатывают новые логистические маршруты, в том числе международный транспортный коридор Россия — Западная Африка через порт Ломе в Того. Об этом вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил на полях переговоров президента России Владимира Путина с лидерами африканских государств в Кремле."Активно прорабатываются новые маршруты. В том числе серьезно продвинулись по проекту нового международного транспортного коридора Россия — Западная Африка через порт Ломе в Того, в страны Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) и другие государства субрегиона", — рассказал Никитин. Как сообщал накануне Минтранс, РФ и Того прорабатывают новые возможности для российских компаний в порту Ломе, в том числе планируют заключить соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта.Российский холдинг "Нацпроектстрой" заинтересован в модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры стран Африки. "Нацпроектстрой" заинтересован в модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры африканских государств", — сказал вице-премьер, отметив, что российские компании обладают опытом реализации таких проектов в различных природно-климатических условиях, в том числе для достижения целей Повестки Африканского союза до 2063 года.Кроме того, Россия обсуждает увеличение числа авиарейсов и расширение географии полетов с Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией. "С Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией обсуждаем расширение частот и географии полетов", — сказал Никитин. Он напомнил, что прямое авиасообщение уже установлено с рядом стран Африки: со 2 июля 2026 года Air Tanzania выполняет регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Ранее в октябре Минтранс сообщал, что прямые рейсы из России доступны в шесть африканских стран — Египет, Марокко, Танзанию, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы. Россия открыта для авиакомпаний всех государств Африки и готова рассматривать их заявки на выполнение полетов в РФ, подчеркнул Никитин. Ключевым критерием для запуска новых рейсов является экономическая привлекательность для авиакомпаний и устойчивый пассажиропоток.В рамках саммита Россия — Африка РФ и Мозамбик подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дорожного хозяйства. "28 октября 2026 года подписан меморандум о сотрудничестве в области дорожного хозяйства с Мозамбиком", — сказал вице-премьер. Документ охватывает строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог, а также обмен опытом в области управления дорогами, в том числе платными.Также, по словам Никитина, уже 38 вузов России и Африки входят в Российско-африканский сетевой транспортный университет, его суммарный охват превышает 400 тысяч студентов. "В Российско-африканский сетевой транспортный университет уже входят 38 вузов… Суммарный охват: свыше 400 тысяч студентов и 7,5 тысячи преподавателей", — сказал он. В проекте принимают участие 18 учебных заведений из России и 20 вузов из стран Африки.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября.

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россия, бизнес, африка, москва, владимир путин