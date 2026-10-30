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Никитин: Россия и Африка подписали шесть транспортных документов

Никитин: Россия и Африка подписали шесть транспортных документов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Никитин: Россия и Африка подписали шесть транспортных документов

Россия и страны Африки в рамках саммита подписали шесть документов о сотрудничестве в транспортной отрасли. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:36+0300

2026-10-30T20:36+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россия и страны Африки в рамках саммита подписали шесть документов о сотрудничестве в транспортной отрасли. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил на полях переговоров президента России Владимира Путина с лидерами африканских государств в Кремле."Всего на полях саммита подписано 6 транспортных документов с 5 государствами: соглашения, меморандумы и дорожные карты сотрудничества", — сказал он. Так, помимо соглашения с Того и меморандума с Мозамбиком, были подписаны меморандумы со Сьерра-Леоне и Кенией, а с ЦАР — меморандум и дополняющая его дорожная карта сотрудничества в области транспорта.Никитин отметил, что Россия представляет африканским партнерам комплексное транспортное предложение из пяти частей. В него входят планирование, инфраструктура, техника и оборудование, управление, в том числе цифровизация, а также подготовка кадров.Кроме того, РЖД готовы предложить африканским партнерам компетенции в развитии железнодорожных сетей, инжиниринга, кадров, а также организации перевозок и управлении инфраструктурой. "РЖД готовы предложить африканским партнерам компетенции в развитии железнодорожных сетей, инжиниринге, консалтинге, организации перевозок, управлении инфраструктурой и подготовке специалистов", — рассказал Никитин. Как сообщали в середине октября РИА Новости в РЖД, компания готова обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка состоялись в Москве 28–29 октября.

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бизнес, россия, африка, москва, владимир путин, ржд