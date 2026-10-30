https://1prime.ru/20261030/nikitin-874838330.html
Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву - 30.10.2026, ПРАЙМ
Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Ночная попытка атаки беспилотников на Москву серьезно сказалась на расписании авиарейсов, но аэропорты сработали достойно, заявил вице-премьер РФ Андрей... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:58+0300
2026-10-30T21:58+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ночная попытка атаки беспилотников на Москву серьезно сказалась на расписании авиарейсов, но аэропорты сработали достойно, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая в ночь с четверга на пятницу, стала самой крупной в октябре и одной из самых массированных в этом году, следует из данных соцсетей мэра столицы Сергея Собянина, которые изучило РИА Новости.
"Это, конечно, серьезно сказалось на расписании, но с учетом уже накопленного опыта, аэропорты сработали, я считаю, достойно. То есть пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами, и расписание постепенно приходит в порядок", - ответил Никитин на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина о влиянии атаки беспилотников на работу аэропортов.
Самолеты выполняют рейсы с учетом ограничений, которые накладывает министерство обороны, отметил вице-премьер. Их нельзя игнорировать по требованиям безопасности.
"Мы стараемся максимально снизить дискомфорт для пассажиров и обеспечить их всем необходимым. Поэтому предела совершенству нет. Наверное, кому-то что-то не нравится, но мы будем совершенствовать сервисы", - добавил Никитин.
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бизнес, россия
Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Никитин: ночная атака БПЛА на Москву серьезно сказалась на расписании авиарейсов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ночная попытка атаки беспилотников на Москву серьезно сказалась на расписании авиарейсов, но аэропорты сработали достойно, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая в ночь с четверга на пятницу, стала самой крупной в октябре и одной из самых массированных в этом году, следует из данных соцсетей мэра столицы Сергея Собянина, которые изучило РИА Новости.
"Это, конечно, серьезно сказалось на расписании, но с учетом уже накопленного опыта, аэропорты сработали, я считаю, достойно. То есть пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами, и расписание постепенно приходит в порядок", - ответил Никитин на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина о влиянии атаки беспилотников на работу аэропортов.
Самолеты выполняют рейсы с учетом ограничений, которые накладывает министерство обороны, отметил вице-премьер. Их нельзя игнорировать по требованиям безопасности.
"Мы стараемся максимально снизить дискомфорт для пассажиров и обеспечить их всем необходимым. Поэтому предела совершенству нет. Наверное, кому-то что-то не нравится, но мы будем совершенствовать сервисы", - добавил Никитин.