https://1prime.ru/20261030/nikitin-874838330.html

Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву - 30.10.2026, ПРАЙМ

Никитин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Ночная попытка атаки беспилотников на Москву серьезно сказалась на расписании авиарейсов, но аэропорты сработали достойно, заявил вице-премьер РФ Андрей... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T21:58+0300

2026-10-30T21:58+0300

2026-10-30T21:58+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874838330.jpg?1793386736

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ночная попытка атаки беспилотников на Москву серьезно сказалась на расписании авиарейсов, но аэропорты сработали достойно, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая в ночь с четверга на пятницу, стала самой крупной в октябре и одной из самых массированных в этом году, следует из данных соцсетей мэра столицы Сергея Собянина, которые изучило РИА Новости. "Это, конечно, серьезно сказалось на расписании, но с учетом уже накопленного опыта, аэропорты сработали, я считаю, достойно. То есть пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами, и расписание постепенно приходит в порядок", - ответил Никитин на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина о влиянии атаки беспилотников на работу аэропортов. Самолеты выполняют рейсы с учетом ограничений, которые накладывает министерство обороны, отметил вице-премьер. Их нельзя игнорировать по требованиям безопасности. "Мы стараемся максимально снизить дискомфорт для пассажиров и обеспечить их всем необходимым. Поэтому предела совершенству нет. Наверное, кому-то что-то не нравится, но мы будем совершенствовать сервисы", - добавил Никитин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия