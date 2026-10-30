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"Нижнекамскнефтехим" признал убыток от обесценения активов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Нижнекамскнефтехим" признал убыток от обесценения активов
"Нижнекамскнефтехим" признал убыток от обесценения активов - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Нижнекамскнефтехим" признал убыток от обесценения активов
Чистый убыток "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года составил 7,792 миллиарда рублей против 15,222 миллиарда рублей чистой прибыли годом... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:56+0300
2026-10-30T17:56+0300
бизнес
финансы
европа
сибур
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года составил 7,792 миллиарда рублей против 15,222 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании. Согласно материалам, в отчетном периоде на производственной площадке в Нижнекамске в результате инцидентов произошло повреждение производственного технологического оборудования, а также ряда зданий и сооружений. "По состоянию на отчетную дату общество признало убытки от обесценения активов в размере 1 274 459 тысяч рублей в промежуточной бухгалтерской отчетности. В дальнейшем сумма обесценения может быть уточнена", - сказано в документе. Выручка в январе-сентябре увеличилась на 1,4%, до 186,051 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 5,7%, до 160,863 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года уменьшились до 122,557 миллиарда рублей со 129,565 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 653,866 миллиарда с 615,4 миллиарда рублей. "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
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бизнес, финансы, европа, сибур
Бизнес, Финансы, ЕВРОПА, Сибур
17:56 30.10.2026
 
"Нижнекамскнефтехим" признал убыток от обесценения активов

Чистый убыток "Нижнекамскнефтехима" за 9 месяцев составил 7,792 млрд рублей

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года составил 7,792 миллиарда рублей против 15,222 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Согласно материалам, в отчетном периоде на производственной площадке в Нижнекамске в результате инцидентов произошло повреждение производственного технологического оборудования, а также ряда зданий и сооружений.
"По состоянию на отчетную дату общество признало убытки от обесценения активов в размере 1 274 459 тысяч рублей в промежуточной бухгалтерской отчетности. В дальнейшем сумма обесценения может быть уточнена", - сказано в документе.
Выручка в январе-сентябре увеличилась на 1,4%, до 186,051 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 5,7%, до 160,863 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года уменьшились до 122,557 миллиарда рублей со 129,565 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 653,866 миллиарда с 615,4 миллиарда рублей.
"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
 
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