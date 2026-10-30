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Вице-премьер Новак будет отвечать за развитие экономики

Вице-премьер Новак будет отвечать за развитие экономики - 30.10.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Новак будет отвечать за развитие экономики

Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет отвечать за платформенное развитие экономики, а к полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:56+0300

2026-10-30T17:56+0300

2026-10-30T17:56+0300

россия

александр новак

дмитрий патрушев

росатом

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет отвечать за платформенное развитие экономики, а к полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется руководство реализацией нацпроектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", говорится в сообщении правительства России. "Вице-премьер Александр Новак согласно новому распределению полномочий помимо ранее закрепленных за ним направлений будет отвечать за платформенное развитие экономики, а также за координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности", - сообщил кабмин. Кроме того, в его ведении новые национальные проекты "Эффективная и конкурентная экономика", "Новые атомные и энергетические технологии". Новак также осуществляет координацию деятельности госкорпорации "Росатом", за исключением вопросов, отнесенных к сфере деятельности других вице-премьеров. "К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется общее руководство реализацией двух новых национальных проектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - добавили в пресс-службе правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, дмитрий патрушев, росатом