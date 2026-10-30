Вице-премьер Новак будет отвечать за развитие экономики
Вице-премьер Новак будет отвечать за развитие экономики и координацию госполитики
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет отвечать за платформенное развитие экономики, а к полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется руководство реализацией нацпроектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", говорится в сообщении правительства России.
"Вице-премьер Александр Новак согласно новому распределению полномочий помимо ранее закрепленных за ним направлений будет отвечать за платформенное развитие экономики, а также за координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности", - сообщил кабмин.
Кроме того, в его ведении новые национальные проекты "Эффективная и конкурентная экономика", "Новые атомные и энергетические технологии". Новак также осуществляет координацию деятельности госкорпорации "Росатом", за исключением вопросов, отнесенных к сфере деятельности других вице-премьеров.
"К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется общее руководство реализацией двух новых национальных проектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - добавили в пресс-службе правительства.