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Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики
Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики
Креативные индустрии вносят большой вклад в развитие российской экономики: их вклад в ВВП уже составляет 8 триллионов рублей, а в секторе заняты около 5... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:12+0300
2026-10-30T13:12+0300
2026-10-30T13:12+0300
бизнес
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Креативные индустрии вносят большой вклад в развитие российской экономики: их вклад в ВВП уже составляет 8 триллионов рублей, а в секторе заняты около 5 миллионов человек, причем это число будет расти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня креативная индустрия - один из самых динамичных секторов в экономике России. Вклад в ВВП превышает 4% и составляет 8 триллионов рублей. В этой сфере заняты около 5 миллионов человек, а объем экспорта достигает почти 6 миллиардов долларов", - сказал Новак в видеообращении, представленном на пленарном заседании Дней креативной экономики.
Креативная экономика растет быстрее экономики в целом и объединяет 16 отраслей: от программного обеспечения и видеоигр до дизайна, моды, гастрономии, архитектуры, исполнительских искусств и культурного наследия, обратил внимание вице-премьер.
Правительство России ведет систематическую работу по поддержке креативных индустрий, подчеркнул Новак.
"Уверен, что креативные индустрии станут одним из драйверов экономического роста, внесут весомый вклад в развитие регионов нашей страны. Для каждого региона - это возможность раскрыть свою идентичность, создать новые рабочие места, поддержать талантливых людей", - добавил он.
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бизнес, россия, александр новак
Бизнес, РОССИЯ, Александр Новак
Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики
Новак: креативные индустрии вносят большой вклад в развитие российской экономики
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Креативные индустрии вносят большой вклад в развитие российской экономики: их вклад в ВВП уже составляет 8 триллионов рублей, а в секторе заняты около 5 миллионов человек, причем это число будет расти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня креативная индустрия - один из самых динамичных секторов в экономике России. Вклад в ВВП превышает 4% и составляет 8 триллионов рублей. В этой сфере заняты около 5 миллионов человек, а объем экспорта достигает почти 6 миллиардов долларов", - сказал Новак в видеообращении, представленном на пленарном заседании Дней креативной экономики.
Креативная экономика растет быстрее экономики в целом и объединяет 16 отраслей: от программного обеспечения и видеоигр до дизайна, моды, гастрономии, архитектуры, исполнительских искусств и культурного наследия, обратил внимание вице-премьер.
Правительство России ведет систематическую работу по поддержке креативных индустрий, подчеркнул Новак.
"Уверен, что креативные индустрии станут одним из драйверов экономического роста, внесут весомый вклад в развитие регионов нашей страны. Для каждого региона - это возможность раскрыть свою идентичность, создать новые рабочие места, поддержать талантливых людей", - добавил он.