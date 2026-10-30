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Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики

Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики - 30.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о вкладе креативных индустрий в развитие экономики

Креативные индустрии вносят большой вклад в развитие российской экономики: их вклад в ВВП уже составляет 8 триллионов рублей, а в секторе заняты около 5... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:12+0300

2026-10-30T13:12+0300

2026-10-30T13:12+0300

бизнес

россия

александр новак

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Креативные индустрии вносят большой вклад в развитие российской экономики: их вклад в ВВП уже составляет 8 триллионов рублей, а в секторе заняты около 5 миллионов человек, причем это число будет расти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня креативная индустрия - один из самых динамичных секторов в экономике России. Вклад в ВВП превышает 4% и составляет 8 триллионов рублей. В этой сфере заняты около 5 миллионов человек, а объем экспорта достигает почти 6 миллиардов долларов", - сказал Новак в видеообращении, представленном на пленарном заседании Дней креативной экономики. Креативная экономика растет быстрее экономики в целом и объединяет 16 отраслей: от программного обеспечения и видеоигр до дизайна, моды, гастрономии, архитектуры, исполнительских искусств и культурного наследия, обратил внимание вице-премьер. Правительство России ведет систематическую работу по поддержке креативных индустрий, подчеркнул Новак. "Уверен, что креативные индустрии станут одним из драйверов экономического роста, внесут весомый вклад в развитие регионов нашей страны. Для каждого региона - это возможность раскрыть свою идентичность, создать новые рабочие места, поддержать талантливых людей", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, александр новак