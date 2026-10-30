Новак рассказал о поставках дизельного топлива из России на мировые рынки
Новак: поставки дизельного топлива на мировые рынки составят 2,15 миллиона тонн
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Поставки дизельного топлива из России на мировые рынки составят в ноябре 2,15 миллиона тонн, по итогам октября ожидается 510 тысяч тонн, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 миллиона тонн... На октябрь у нас будет 510 тысяч тонн, на ноябрь планируем больше", - сказал он, комментируя поставки дизельного топлива на мировые рынки.
Какой объем поставок будет в следующем году, будет зависеть от текущей ситуации, отметил Новак.
Первые три танкера с российским дизтопливом после смягчения запрета экспорта уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал вице-премьер в конце прошлой недели.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
Отдельно Новак прокомментировал сегодняшнюю атаку на российские НПЗ.
"На четыре нефтеперерабатывающих завода, точнее три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения. В целом наша система защиты ПВО сработала", — сказал он.