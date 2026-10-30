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Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка

Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка - 30.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка

В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:35+0300

2026-10-30T16:35+0300

2026-10-30T16:45+0300

россия

украина

александр новак

нпз

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки. Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок", - сказал Новак ИС "Вести".Украина сегодня атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, заявил ранее в пятницу Новак.

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россия, украина, александр новак, нпз