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Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка
В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:35+0300
2026-10-30T16:45+0300
россия
украина
александр новак
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874825660.jpg?1793367956
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки. Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок", - сказал Новак ИС "Вести".Украина сегодня атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, заявил ранее в пятницу Новак.
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россия, украина, александр новак, нпз
РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Новак, НПЗ
16:35 30.10.2026 (обновлено: 16:45 30.10.2026)
 
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка

Вице-премьер Новак: РФ предпринимает меры по обеспечению топливом внутреннего рынка

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки. Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок", - сказал Новак ИС "Вести".
Украина сегодня атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, заявил ранее в пятницу Новак.
 
РОССИЯУКРАИНААлександр НовакНПЗ
 
 
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