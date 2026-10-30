https://1prime.ru/20261030/novak-874825660.html
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка
В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:35+0300
2026-10-30T16:35+0300
2026-10-30T16:45+0300
россия
украина
александр новак
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874825660.jpg?1793367956
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки. Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок", - сказал Новак ИС "Вести".Украина сегодня атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, заявил ранее в пятницу Новак.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, александр новак, нпз
РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Новак, НПЗ
Новак рассказал о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вице-премьер Новак: РФ предпринимает меры по обеспечению топливом внутреннего рынка