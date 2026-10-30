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Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России
Пока нет необходимости ставить планы по объемам экспорта дизельного топлива из России на декабрь, они будут обсуждаться в конце ноября, заявил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:28+0300
2026-10-30T18:47+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пока нет необходимости ставить планы по объемам экспорта дизельного топлива из России на декабрь, они будут обсуждаться в конце ноября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Нет необходимости сейчас ставить план на декабрь. Как мы будем поднимать уровень переработки производственных мощности, так и будем корректировать (план - ред.) в конце ноября месяца", - сказал он, комментируя планы по объемам экспорта дизтоплива из РФ на декабрь.Поставки дизельного топлива из России на мировые рынки составят в ноябре 2,15 миллиона тонн, по итогам октября ожидается 510 тысяч тонн, заявил ранее в пятницу Новак.Первые три танкера с российским дизтопливом после смягчения запрета экспорта уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал вице-премьер в конце прошлой недели.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
18:28 30.10.2026 (обновлено: 18:47 30.10.2026)
 
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России

Новак: пока нет необходимости ставить планы по экспорту дизтоплива из России на декабрь

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пока нет необходимости ставить планы по объемам экспорта дизельного топлива из России на декабрь, они будут обсуждаться в конце ноября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Нет необходимости сейчас ставить план на декабрь. Как мы будем поднимать уровень переработки производственных мощности, так и будем корректировать (план - ред.) в конце ноября месяца", - сказал он, комментируя планы по объемам экспорта дизтоплива из РФ на декабрь.
Поставки дизельного топлива из России на мировые рынки составят в ноябре 2,15 миллиона тонн, по итогам октября ожидается 510 тысяч тонн, заявил ранее в пятницу Новак.
Первые три танкера с российским дизтопливом после смягчения запрета экспорта уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал вице-премьер в конце прошлой недели.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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