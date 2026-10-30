https://1prime.ru/20261030/novak-874831214.html
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России
Пока нет необходимости ставить планы по объемам экспорта дизельного топлива из России на декабрь, они будут обсуждаться в конце ноября, заявил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:28+0300
2026-10-30T18:28+0300
2026-10-30T18:47+0300
россия
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874831214.jpg?1793375253
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пока нет необходимости ставить планы по объемам экспорта дизельного топлива из России на декабрь, они будут обсуждаться в конце ноября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Нет необходимости сейчас ставить план на декабрь. Как мы будем поднимать уровень переработки производственных мощности, так и будем корректировать (план - ред.) в конце ноября месяца", - сказал он, комментируя планы по объемам экспорта дизтоплива из РФ на декабрь.Поставки дизельного топлива из России на мировые рынки составят в ноябре 2,15 миллиона тонн, по итогам октября ожидается 510 тысяч тонн, заявил ранее в пятницу Новак.Первые три танкера с российским дизтопливом после смягчения запрета экспорта уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал вице-премьер в конце прошлой недели.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак
Новак прокомментировал планы по экспорту дизтоплива из России
Новак: пока нет необходимости ставить планы по экспорту дизтоплива из России на декабрь
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пока нет необходимости ставить планы по объемам экспорта дизельного топлива из России на декабрь, они будут обсуждаться в конце ноября, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Нет необходимости сейчас ставить план на декабрь. Как мы будем поднимать уровень переработки производственных мощности, так и будем корректировать (план - ред.) в конце ноября месяца", - сказал он, комментируя планы по объемам экспорта дизтоплива из РФ на декабрь.
Поставки дизельного топлива из России на мировые рынки составят в ноябре 2,15 миллиона тонн, по итогам октября ожидается 510 тысяч тонн, заявил ранее в пятницу Новак
.
Первые три танкера с российским дизтопливом после смягчения запрета экспорта уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал вице-премьер в конце прошлой недели.
Президент РФ Владимир Путин
и президент США Дональд Трамп
9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского
к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ
. Он заявил, что Украине
нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков
заявил, что Киев
в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы
, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.