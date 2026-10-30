https://1prime.ru/20261030/novak-874831292.html

В России готовят исключения для поставщиков дизтоплива на ноябрь

В России готовят исключения для поставщиков дизтоплива на ноябрь - 30.10.2026, ПРАЙМ

В России готовят исключения для поставщиков дизтоплива на ноябрь

Власти РФ сейчас готовят исключения для российских поставщиков дизтоплива на мировой рынок на ноябрь в условиях запрета экспорта, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:28+0300

2026-10-30T18:28+0300

2026-10-30T18:29+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Власти РФ сейчас готовят исключения для российских поставщиков дизтоплива на мировой рынок на ноябрь в условиях запрета экспорта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас запрет (на экспорт дизельного топлива - ред.) действует до конца октября. Подготовлено предложение Минэнерго о том, чтобы продлить полный запрет экспорта дизеля до 1 февраля, то есть январь включительно. Но при этом будут исключения, как мы делали это на октябрь. Сейчас готовится исключение на ноябрь по поставкам на мировой рынок", - сказал Новак.Распоряжение правительства о продлении запрета на экспорт дизельного топлива из России до конца января 2027 года готовится с отдельными исключениями для обеспечения поставок топлива на мировые рынки, заявил ранее в пятницу Новак.В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.Первые три танкера с российским дизтопливом после смягчения запрета экспорта уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал в конце прошлой недели Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак