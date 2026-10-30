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Объем выдачи ипотеки в России в сентябре подскочил до максимума с декабря - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Объем выдачи ипотеки в России в сентябре подскочил до максимума с декабря
Объем выдачи ипотеки в России в сентябре подскочил до максимума с декабря - 30.10.2026, ПРАЙМ
Объем выдачи ипотеки в России в сентябре подскочил до максимума с декабря
Объем выдачи ипотеки в России по итогам сентября подскочил до максимума с декабря прошлого года, превысив 617 миллиардов рублей, выяснило РИА Новости на базе... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:06+0300
2026-10-30T19:06+0300
финансы
банки
россия
москва
санкт-петербург
московская область
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам сентября подскочил до максимума с декабря прошлого года, превысив 617 миллиардов рублей, выяснило РИА Новости на базе данных ЦБ РФ. Так, объем выдачи ипотечных кредитов по итогам сентября составил рекордные в этом году 617 миллиардов рублей - показатель вырос на 62% в месячном выражении. Выше показатель был в последний раз в декабре 2025 года - 811,214 миллиарда. В топ регионов с максимальными показателями выдачи ипотеки вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область. Средневзвешенный срок кредитования в сентябре вновь достиг 25 лет. До этого максимум был в январе - 26 лет 2 месяца. Средняя ставка по ипотеке вновь опустилась до 8,61% - последний раз она была ниже 9% в июне этого года. С 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Кроме того, изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья. Ранее в октябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что льготная ипотека в России должна быть адресной. При этом, по ее мнению, льготная ипотека в целом должна быть ограничена, чтобы повысилась доступной рыночной ипотеки.
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финансы, банки, россия, москва, санкт-петербург, московская область, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Эльвира Набиуллина
19:06 30.10.2026
 
Объем выдачи ипотеки в России в сентябре подскочил до максимума с декабря

Объем выдачи ипотеки в России в сентябре подскочил до максимума с декабря 2025 года

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам сентября подскочил до максимума с декабря прошлого года, превысив 617 миллиардов рублей, выяснило РИА Новости на базе данных ЦБ РФ.
Так, объем выдачи ипотечных кредитов по итогам сентября составил рекордные в этом году 617 миллиардов рублей - показатель вырос на 62% в месячном выражении. Выше показатель был в последний раз в декабре 2025 года - 811,214 миллиарда.
В топ регионов с максимальными показателями выдачи ипотеки вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Средневзвешенный срок кредитования в сентябре вновь достиг 25 лет. До этого максимум был в январе - 26 лет 2 месяца. Средняя ставка по ипотеке вновь опустилась до 8,61% - последний раз она была ниже 9% в июне этого года.
С 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Кроме того, изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья.
Ранее в октябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что льготная ипотека в России должна быть адресной. При этом, по ее мнению, льготная ипотека в целом должна быть ограничена, чтобы повысилась доступной рыночной ипотеки.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская областьЭльвира Набиуллина
 
 
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