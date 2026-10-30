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Ограничения в аэропортах Москвы не затронули вылет иностранных делегаций
Ограничения в аэропортах Москвы не затронули вылет иностранных делегаций - 30.10.2026, ПРАЙМ
Ограничения в аэропортах Москвы не затронули вылет иностранных делегаций
Временные ограничения, вводимые в столичных аэропортах ночью на фоне попытки атаки БПЛА, затронули вылет иностранных делегаций в меньшей степени, заявил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:58+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения, вводимые в столичных аэропортах ночью на фоне попытки атаки БПЛА, затронули вылет иностранных делегаций в меньшей степени, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая в ночь с четверга на пятницу, стала самой крупной в октябре и одной из самых массированных в этом году, следует из данных соцсетей мэра столицы Сергея Собянина, которые изучило РИА Новости. Ограничения действовали во всех аэропортах столичного авиаузла.
"С сегодняшнего дня режим "Ковра" снят с утра, поэтому на делегации это повлияло в меньшей степени", - сказал Никитин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос, повлияли ли ограничения на вылет иностранных гостей форума Россия-Африка.
Никитин подчеркнул, что требованиям безопасности подчиняются все, в том числе самолеты иностранных делегаций.
"Слава богу, спасибо нашим военным, спасибо системе ПВО. К утру эти атаки были отбиты, и сегодня аэропорты постепенно приходят в нормальное расписание - аэропорты и авиакомпании", - подытожил вице-премьер.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, москва
Ограничения в аэропортах Москвы не затронули вылет иностранных делегаций
Никитин: ограничения в аэропортах Москвы не повлияли на вылет иностранных делегаций
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения, вводимые в столичных аэропортах ночью на фоне попытки атаки БПЛА, затронули вылет иностранных делегаций в меньшей степени, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая в ночь с четверга на пятницу, стала самой крупной в октябре и одной из самых массированных в этом году, следует из данных соцсетей мэра столицы Сергея Собянина, которые изучило РИА Новости. Ограничения действовали во всех аэропортах столичного авиаузла.
"С сегодняшнего дня режим "Ковра" снят с утра, поэтому на делегации это повлияло в меньшей степени", - сказал Никитин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос, повлияли ли ограничения на вылет иностранных гостей форума Россия-Африка.
Никитин подчеркнул, что требованиям безопасности подчиняются все, в том числе самолеты иностранных делегаций.
"Слава богу, спасибо нашим военным, спасибо системе ПВО. К утру эти атаки были отбиты, и сегодня аэропорты постепенно приходят в нормальное расписание - аэропорты и авиакомпании", - подытожил вице-премьер.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.