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Окладникова будет курировать повышение эффективности бюджетных расходов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Окладникова будет курировать повышение эффективности бюджетных расходов
Окладникова будет курировать повышение эффективности бюджетных расходов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Окладникова будет курировать повышение эффективности бюджетных расходов
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова будет курировать вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, а... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:57+0300
2026-10-30T17:57+0300
центральный федеральный округ
владимир путин
марат хуснуллин
федеральное собрание
счетная палата
вэб
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова будет курировать вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, а также государственную политику в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении правительства. Президент России Владимир Путин назначил Окладникову на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства в середине октября. "В ведении Ирины Окладниковой вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов. Также она будет курировать государственную политику в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, включая работу сети МФЦ, государственную политику в сфере установления обязательных требований, осуществления и совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и развития конкуренции, работу по цифровизации в установленных сферах деятельности, управление государственной собственностью (за исключением вопросов, отнесенных к сфере деятельности вице-премьера Марата Хуснуллина)", - сообщил кабмин. Под ее кураторство также отданы в том числе методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом национальных целей развития, общий контроль реализации национальных проектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний президента, говорится в сообщении. Кроме того, Окладникова будет курировать организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации, а также организацию планирования работы правительства и аппарата, в том числе в части контроля за исполнением министерствами и ведомствами решений, принимаемых правительством. "Еще один блок вопросов, закрепленных за Ириной Окладниковой, касается государственной службы. В их числе – развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти", - добавляется в сообщении. Окладникова уполномочена координировать деятельность в том числе органов юстиции, Федеральной антимонопольной службы в установленных сферах деятельности, государственной корпорации ВЭБ.РФ, АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" и деятельность Правительственной комиссии по вопросам эффективности управления и защиты федерального имущества, находящегося за пределами Российской Федерации. Она также является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.
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96
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
центральный федеральный округ, владимир путин, марат хуснуллин, федеральное собрание, счетная палата, вэб
Центральный федеральный округ, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Федеральное собрание, Счетная палата, ВЭБ
17:57 30.10.2026
 
Окладникова будет курировать повышение эффективности бюджетных расходов

Окладникова будет курировать повышение результативности бюджетных расходов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова будет курировать вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, а также государственную политику в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении правительства.
Президент России Владимир Путин назначил Окладникову на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства в середине октября.
"В ведении Ирины Окладниковой вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов. Также она будет курировать государственную политику в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, включая работу сети МФЦ, государственную политику в сфере установления обязательных требований, осуществления и совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и развития конкуренции, работу по цифровизации в установленных сферах деятельности, управление государственной собственностью (за исключением вопросов, отнесенных к сфере деятельности вице-премьера Марата Хуснуллина)", - сообщил кабмин.
Под ее кураторство также отданы в том числе методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом национальных целей развития, общий контроль реализации национальных проектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний президента, говорится в сообщении.
Кроме того, Окладникова будет курировать организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации, а также организацию планирования работы правительства и аппарата, в том числе в части контроля за исполнением министерствами и ведомствами решений, принимаемых правительством.
"Еще один блок вопросов, закрепленных за Ириной Окладниковой, касается государственной службы. В их числе – развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти", - добавляется в сообщении.
Окладникова уполномочена координировать деятельность в том числе органов юстиции, Федеральной антимонопольной службы в установленных сферах деятельности, государственной корпорации ВЭБ.РФ, АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" и деятельность Правительственной комиссии по вопросам эффективности управления и защиты федерального имущества, находящегося за пределами Российской Федерации.
Она также является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.
 
Центральный федеральный округВладимир ПутинМарат ХуснуллинФедеральное собраниеСчетная палатаВЭБ
 
 
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