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"Системный оператор" отобрал 8 проектов на модернизацию теплоэлектростанций - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Системный оператор" отобрал 8 проектов на модернизацию теплоэлектростанций
"Системный оператор" отобрал 8 проектов на модернизацию теплоэлектростанций - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Системный оператор" отобрал 8 проектов на модернизацию теплоэлектростанций
Восемь проектов суммарной мощностью 1,624 ГВт предварительно прошли конкурентный отбор на модернизацию теплоэлектростанций (КОММод) со сроком ввода в 2030 году, | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:16+0300
2026-10-30T20:16+0300
дальний восток
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Восемь проектов суммарной мощностью 1,624 ГВт предварительно прошли конкурентный отбор на модернизацию теплоэлектростанций (КОММод) со сроком ввода в 2030 году, следует из материалов "Системного оператора". "Для участия в КОММод на 2030 год ценовые заявки поданы 12 участниками рынка по 12 генерирующим объектам с суммарным заявленным объемом установленной мощности 2389 МВт. Требованиям к включению в предварительный график реализации проектов модернизации по результатам КОММод на 2030 год соответствуют 8 генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1624 МВт", - сказано в сообщении. В первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) было отобрано шесть проектов на 1,244 ГВт, во второй (Сибирь и Дальний Восток) - два проекта на 380 МВт. При этом квота отбора суммарно составляла 2 ГВт. При этом для участия в КОММод объем технических заявок составил 128 - они были поданы 21 участником отбора в отношении 56 генерирующих объектов, расположенных на 46 электростанции. Максимальная установленная мощность по всем этим проектам составила 9,2 ГВт.
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дальний восток
Дальний Восток
20:16 30.10.2026
 
"Системный оператор" отобрал 8 проектов на модернизацию теплоэлектростанций

"Системный оператор": 8 проектов на 1,624 ГВт предварительно прошли конкурентный отбор

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Восемь проектов суммарной мощностью 1,624 ГВт предварительно прошли конкурентный отбор на модернизацию теплоэлектростанций (КОММод) со сроком ввода в 2030 году, следует из материалов "Системного оператора".
"Для участия в КОММод на 2030 год ценовые заявки поданы 12 участниками рынка по 12 генерирующим объектам с суммарным заявленным объемом установленной мощности 2389 МВт. Требованиям к включению в предварительный график реализации проектов модернизации по результатам КОММод на 2030 год соответствуют 8 генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1624 МВт", - сказано в сообщении.
В первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) было отобрано шесть проектов на 1,244 ГВт, во второй (Сибирь и Дальний Восток) - два проекта на 380 МВт. При этом квота отбора суммарно составляла 2 ГВт.
При этом для участия в КОММод объем технических заявок составил 128 - они были поданы 21 участником отбора в отношении 56 генерирующих объектов, расположенных на 46 электростанции. Максимальная установленная мощность по всем этим проектам составила 9,2 ГВт.
 
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