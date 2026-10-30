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Операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков

Операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков - 30.10.2026, ПРАЙМ

Операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков

Российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября, сообщило Минцифры. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:57+0300

2026-10-30T18:57+0300

2026-10-30T18:57+0300

технологии

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минцифры

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября, сообщило Минцифры. "Операторы связи и банки договорились в ходе совещания на площадке Минцифры отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован", - говорится в сообщении. В ходе совещания представители "большой четверки" операторов сообщили, что передали пяти крупнейшим банкам свои предложения по условиям маркировки. Банкам требуется дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров, уточнили в Минцифры. Закон о маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу больше года назад - с 1 сентября 2025 года. Правила передачи информации о таких абонентах закреплены постановлением правительства. Маркировка призвана избавить абонентов от спама, а также сформировать доверие к звонящему, показывая, что номер принадлежит реальной организации, а не злоумышленникам. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров. "Переговоры продолжаются. Минцифры держит на контроле реализацию постановления правительства", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, минцифры