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Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС
Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС - 30.10.2026, ПРАЙМ
Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС
Около 85% операций в Национальном медицинском исследовательском центре ФМБА России проводятся в рамках программы ОМС, сообщил министр здравоохранения России... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:35+0300
2026-10-30T18:35+0300
здоровье
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 85% операций в Национальном медицинском исследовательском центре ФМБА России проводятся в рамках программы ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России проводится в пятницу. "Центр (оториноларингологии ФМБА России - ред.) по праву гордится своими традициями, достижениями и людьми, которые ежедневно трудятся во имя здоровья пациентов. Ежегодно здесь проводятся более 15 тысяч операций, 85% медицинской помощи в рамках ОМС", - говорится в поздравлении министра, зачитанного первым заместителем Виктором Фисенко. Министр также отметил, что особое внимание в Центре уделяется детской оториноларингологии и реабилитации пациентов с нарушением слуха. По его словам, именно раннее выявление и своевременное лечение позволяет предотвратить развитие нарушений слуха и речи, сохранив ребенку полноценное качество жизни.
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40
здоровье, общество , михаил мурашко
Здоровье, Общество , Михаил Мурашко
18:35 30.10.2026
 
Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС

Мурашко: около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 85% операций в Национальном медицинском исследовательском центре ФМБА России проводятся в рамках программы ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России проводится в пятницу.
"Центр (оториноларингологии ФМБА России - ред.) по праву гордится своими традициями, достижениями и людьми, которые ежедневно трудятся во имя здоровья пациентов. Ежегодно здесь проводятся более 15 тысяч операций, 85% медицинской помощи в рамках ОМС", - говорится в поздравлении министра, зачитанного первым заместителем Виктором Фисенко.
Министр также отметил, что особое внимание в Центре уделяется детской оториноларингологии и реабилитации пациентов с нарушением слуха. По его словам, именно раннее выявление и своевременное лечение позволяет предотвратить развитие нарушений слуха и речи, сохранив ребенку полноценное качество жизни.
 
ЗдоровьеОбществоМихаил Мурашко
 
 
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