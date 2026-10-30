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Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС

Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС - 30.10.2026, ПРАЙМ

Около 85% операций в Центре оториноларингологии проводятся в рамках ОМС

Около 85% операций в Национальном медицинском исследовательском центре ФМБА России проводятся в рамках программы ОМС, сообщил министр здравоохранения России... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:35+0300

2026-10-30T18:35+0300

2026-10-30T18:35+0300

здоровье

общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 85% операций в Национальном медицинском исследовательском центре ФМБА России проводятся в рамках программы ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России проводится в пятницу. "Центр (оториноларингологии ФМБА России - ред.) по праву гордится своими традициями, достижениями и людьми, которые ежедневно трудятся во имя здоровья пациентов. Ежегодно здесь проводятся более 15 тысяч операций, 85% медицинской помощи в рамках ОМС", - говорится в поздравлении министра, зачитанного первым заместителем Виктором Фисенко. Министр также отметил, что особое внимание в Центре уделяется детской оториноларингологии и реабилитации пациентов с нарушением слуха. По его словам, именно раннее выявление и своевременное лечение позволяет предотвратить развитие нарушений слуха и речи, сохранив ребенку полноценное качество жизни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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здоровье, общество , михаил мурашко