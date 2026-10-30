https://1prime.ru/20261030/organ-874818597.html

Британский антимонопольный орган начал расследование в отношении Meta*

Британский антимонопольный орган начал расследование в отношении Meta* - 30.10.2026, ПРАЙМ

Британский антимонопольный орган начал расследование в отношении Meta*

Британский антимонопольный орган (Competition and Markets Authority, CMA) сообщил о начале расследования в отношении компании Meta* (запрещена в России как... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:50+0300

2026-10-30T14:50+0300

2026-10-30T14:54+0300

бизнес

технологии

великобритания

meta

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ЛОНДОН, 30 окт - ПРАЙМ. Британский антимонопольный орган (Competition and Markets Authority, CMA) сообщил о начале расследования в отношении компании Meta* (запрещена в России как экстремистская) на предмет нарушений законодательства о конкуренции ее новыми коммерческими условиями для компаний. "Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование, чтобы выяснить, не нарушают ли законодательство о конкуренции коммерческие условия, на которых Meta предоставляет бизнесу доступ к своим платформам и сервисам", - говорится в пресс-релизе управления. Как отмечается в сообщении, новые условия Meta*, которые она планировала ввести в ноябре, позволили бы ей собирать контент с сайтов бизнеса и издателей, а затем использовать его для разработки собственных продуктов, включая функции на основе ИИ. Сами компании при этом не получали бы выбора, можно ли использовать их материалы и как именно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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бизнес, технологии, великобритания, meta