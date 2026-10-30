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ВСУ атаковали энергокомплекс ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ атаковали энергокомплекс ЛНР, заявил Пасечник - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВСУ атаковали энергокомплекс ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ нанесли удары по энергетическому комплексу ЛНР, 14 муниципалитетов полностью обесточены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс". | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:01+0300
2026-10-30T12:01+0300
2026-10-30T12:01+0300
лнр
всу
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ЛУГАНСК, 30 окт - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удары по энергетическому комплексу ЛНР, 14 муниципалитетов полностью обесточены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс". "Ночью неонацисты атаковали энергетический комплекс республики. В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключения", - сообщил Пасечник. Глава региона уточнил, что медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.
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лнр, всу
ЛУГАНСК, 30 окт - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удары по энергетическому комплексу ЛНР, 14 муниципалитетов полностью обесточены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс".
"Ночью неонацисты атаковали энергетический комплекс республики. В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключения", - сообщил Пасечник.
Глава региона уточнил, что медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.