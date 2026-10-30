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Пасечник сообщил об угрозе повторных атак ВСУ на энергокомплекс в ЛНР

Пасечник сообщил об угрозе повторных атак ВСУ на энергокомплекс в ЛНР - 30.10.2026, ПРАЙМ

Пасечник сообщил об угрозе повторных атак ВСУ на энергокомплекс в ЛНР

Угроза повторной атаки сохраняется в ЛНР, где после ударов ВСУ по энергетическому комплексу 14 муниципалитетов полностью обесточены, сообщил глава региона... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:33+0300

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ЛУГАНСК, 30 окт - ПРАЙМ. Угроза повторной атаки сохраняется в ЛНР, где после ударов ВСУ по энергетическому комплексу 14 муниципалитетов полностью обесточены, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс". Ранее Пасечник сообщил об атаке ВСУ на энергокомплекс ЛНР, 14 муниципалитетов республики обесточены, медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. "Угроза повторной атаки сохраняется, это осложняет процесс ремонтных работ. Наши энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение", - сообщил Пасечник. При проведении ремонтно-восстановительных работ у некоторых потребителей возможны перепады напряжения и временные отключения электроэнергии. "Это необходимо, чтобы стабилизировать систему. Ситуация находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона", - пояснил Пасечник.

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