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Патрушев рассказал об атаках ВСУ на морские суда за год - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал об атаках ВСУ на морские суда за год
Патрушев рассказал об атаках ВСУ на морские суда за год - 30.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об атаках ВСУ на морские суда за год
Свыше сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России, зафиксированы за год, все это | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T00:17+0300
2026-10-30T00:17+0300
россия
запад
черное море
киев
николай патрушев
дмитрий песков
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789062.jpg?1793308657
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Свыше сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России, зафиксированы за год, все это на совести Запада, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, морские подразделения ВСУ при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий, они действуют в духе нацистского флота во Вторую мировую войну. "За год зафиксировано более сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России. Все они на совести Запада", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России. Основная задача для России — поддерживать на Черном море, на Балтике, на ближних и дальних подступах к ним силы, достаточные для сдерживания любого противника и отражения всех возможных угроз, подчеркнул Патрушев. "При этом важно не столько количественное превосходство, сколько недвусмысленная демонстрация нашей способности бить там, где нас пытаются ущемлять", - добавил помощник президента. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. В РФ также ранее заявляли, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ. В Москве также называли действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века".
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россия, запад, черное море, киев, николай патрушев, дмитрий песков, всу
РОССИЯ, ЗАПАД, Черное море, Киев, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, ВСУ
00:17 30.10.2026
 
Патрушев рассказал об атаках ВСУ на морские суда за год

Помощник президента Патрушев: более сотни атак на морские суда зафиксированы за год

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Свыше сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России, зафиксированы за год, все это на совести Запада, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, морские подразделения ВСУ при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий, они действуют в духе нацистского флота во Вторую мировую войну.
"За год зафиксировано более сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России. Все они на совести Запада", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю 330-летия Военно-морского флота России.
Основная задача для России — поддерживать на Черном море, на Балтике, на ближних и дальних подступах к ним силы, достаточные для сдерживания любого противника и отражения всех возможных угроз, подчеркнул Патрушев.
"При этом важно не столько количественное превосходство, сколько недвусмысленная демонстрация нашей способности бить там, где нас пытаются ущемлять", - добавил помощник президента.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
В РФ также ранее заявляли, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ. В Москве также называли действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века".
 
РОССИЯЗАПАДЧерное мореКиевНиколай ПатрушевДмитрий ПесковВСУ
 
 
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