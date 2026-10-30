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В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения - 30.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:24+0300
2026-10-30T02:24+0300
2026-10-30T02:24+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В Пензе и Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов