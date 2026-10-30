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В Кремле обозначили позицию России по миру с Украиной

В Кремле обозначили позицию России по миру с Украиной - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Кремле обозначили позицию России по миру с Украиной

Россия хочет достичь прочного мира на Украине для будущих поколений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:10+0300

2026-10-30T08:10+0300

2026-10-30T08:10+0300

россия

украина

дмитрий песков

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НЬЮ-ЙОРК, 30 окт - ПРАЙМ. Россия хочет достичь прочного мира на Украине для будущих поколений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений", – сказал он в интервью телеканалу NBC.Песков отметил, что переговоры не означают прекращения огня."Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", - подчеркнул Песков.Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.

украина

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2026

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россия, украина, дмитрий песков