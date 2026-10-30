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В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине
В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине
Возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:17+0300
2026-10-30T12:41+0300
россия
сша
украина
великобритания
дмитрий песков
financial times
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что представители Европы могут принять участие в переговорах по решению кризиса на Украине."Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию FT о том, что США рассматривают Великобританию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.Он добавил, что Путин открыт к контактам со всеми лидерами в интересах выхода на мирное урегулирование по Украине.Ранее президент России на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.
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россия, сша, украина, великобритания, дмитрий песков, financial times
РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, Financial Times
12:17 30.10.2026 (обновлено: 12:41 30.10.2026)
 
В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине

Песков: участие европейских стран в трехсторонних переговорах по Украине не обсуждалось

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что представители Европы могут принять участие в переговорах по решению кризиса на Украине.
"Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию FT о том, что США рассматривают Великобританию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.
Он добавил, что Путин открыт к контактам со всеми лидерами в интересах выхода на мирное урегулирование по Украине.
Ранее президент России на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯДмитрий ПесковFinancial Times
 
 
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