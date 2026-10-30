https://1prime.ru/20261030/peskov-874808551.html

В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине

В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине

Возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:17+0300

2026-10-30T12:17+0300

2026-10-30T12:41+0300

россия

сша

украина

великобритания

дмитрий песков

financial times

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874808551.jpg?1793353308

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что представители Европы могут принять участие в переговорах по решению кризиса на Украине."Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию FT о том, что США рассматривают Великобританию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.Он добавил, что Путин открыт к контактам со всеми лидерами в интересах выхода на мирное урегулирование по Украине.Ранее президент России на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.

сша

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, великобритания, дмитрий песков, financial times