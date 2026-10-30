https://1prime.ru/20261030/pjanov-874805921.html

Пьянов рассказал про новое пари

Пьянов рассказал про новое пари - 30.10.2026, ПРАЙМ

Пьянов рассказал про новое пари

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов допустил новое пари по макропрогнозам с искусственным интеллектом, так как такой спор безопаснее - ИИ, в отличие от главы... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:41+0300

2026-10-30T11:41+0300

2026-10-30T11:49+0300

финансы

банки

андрей костин

втб

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874805921.jpg?1793350177

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов допустил новое пари по макропрогнозам с искусственным интеллектом, так как такой спор безопаснее - ИИ, в отличие от главы банка Андрея Костина, не сможет дать щелбанов. "Мне было бы интересно, например, заключить пари с искусственным интеллектом, с любым нашим помощником, основанном на искусственном интеллекте, о том, какой будет прогноз инфляции в конце 2027 года? Прогноз ЦБ - это достижение таргета, прогноз отдельных агентов следует за этим прогнозом ЦБ в 4% таргета по инфляции. Наш прогноз, допустим, 5%. Такое пари гораздо более безопасно: искусственный интеллект не сможет дать щелбанов", - сказал Пьянов в эфире "ИС Вести". В прошлом году глава ВТБ поспорил с первым зампредом банка, снизит ли ЦБ ключевую ставку с 21%. Костин предложил Пьянову пари "на 10 щелчков" по поводу предстоящего решения Банка России по ключевой ставке. Глава ВТБ был уверен в снижении ставки, первый зампред банка утверждал, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Впоследствии регулятор снизил ставку до 20%, а в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконкой щелчка. Ранее в пятницу Пьянов сообщал журналистам, что вероятность даже "гомеопатического" снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров Банка России равняется 25-30%. А в 2027 году ВТБ ожидает среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, андрей костин, втб, банк россии