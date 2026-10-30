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План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован
План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован - 30.10.2026, ПРАЙМ
План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован
План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован и продолжает обсуждаться в правительстве России, следует из отчетности компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:21+0300
2026-10-30T16:21+0300
2026-10-30T16:21+0300
финансы
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ярославская область
владимир путин
газпром
газпром энергохолдинг
минфин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован и продолжает обсуждаться в правительстве России, следует из отчетности компании.
"На дату подписания отчетности план не утвержден, продолжается взаимодействие Минэнерго России, Минфина России, Росимущества и правительства РФ по возможным мероприятиям поддержки компании", - говорится в отчете.
Компания напоминает, что в апреле 2025 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в правительство был представлен план финансового оздоровления ТГК-2. Также были проведены согласительные совещания на уровне кабмина с участием заинтересованных министерств и ведомств.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье. ТГК-2 находится под временным управлением "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ).
В начале июня гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров заявлял, что ГЭХ рассматривает приобретение контрольной доли в ТГК-2 при принятии плана финансового оздоровления компании.
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финансы, россия, ярославская область, владимир путин, газпром, газпром энергохолдинг, минфин
Финансы, РОССИЯ, Ярославская область, Владимир Путин, Газпром, Газпром энергохолдинг, Минфин
План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован
План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован и обсуждается в правительстве
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. План финансового оздоровления ТГК-2 еще не согласован и продолжает обсуждаться в правительстве России, следует из отчетности компании.
"На дату подписания отчетности план не утвержден, продолжается взаимодействие Минэнерго России, Минфина России, Росимущества и правительства РФ по возможным мероприятиям поддержки компании", - говорится в отчете.
Компания напоминает, что в апреле 2025 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в правительство был представлен план финансового оздоровления ТГК-2. Также были проведены согласительные совещания на уровне кабмина с участием заинтересованных министерств и ведомств.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье. ТГК-2 находится под временным управлением "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ).
В начале июня гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров заявлял, что ГЭХ рассматривает приобретение контрольной доли в ТГК-2 при принятии плана финансового оздоровления компании.