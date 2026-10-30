https://1prime.ru/20261030/pobeda-874790518.html

"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы

"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T02:39+0300

2026-10-30T02:39+0300

2026-10-30T02:39+0300

бизнес

аэрофлот

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874790518.jpg?1793317169

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского региона, сообщил авиаперевозчик. "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс". Авиакомпания напомнила об онлайн-сервисе вынужденного возврата билета, который помогает пассажирам задержанных и отмененных рейсов вернуть деньги даже за невозвратный билет, а также о Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация о задержках. Ранее о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями предупреждали "Аэрофлот" и "Россия".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэрофлот