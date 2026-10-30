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"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:39+0300
2026-10-30T02:39+0300
бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского региона, сообщил авиаперевозчик. "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс". Авиакомпания напомнила об онлайн-сервисе вынужденного возврата билета, который помогает пассажирам задержанных и отмененных рейсов вернуть деньги даже за невозвратный билет, а также о Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация о задержках. Ранее о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями предупреждали "Аэрофлот" и "Россия".
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192
40
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40
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40
бизнес, аэрофлот
Бизнес, Аэрофлот
02:39 30.10.2026
 
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы

"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского региона, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Авиакомпания напомнила об онлайн-сервисе вынужденного возврата билета, который помогает пассажирам задержанных и отмененных рейсов вернуть деньги даже за невозвратный билет, а также о Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация о задержках.
Ранее о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями предупреждали "Аэрофлот" и "Россия".
 
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