https://1prime.ru/20261030/pobeda-874790518.html
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:39+0300
2026-10-30T02:39+0300
2026-10-30T02:39+0300
бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского региона, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Авиакомпания напомнила об онлайн-сервисе вынужденного возврата билета, который помогает пассажирам задержанных и отмененных рейсов вернуть деньги даже за невозвратный билет, а также о Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация о задержках.
Ранее о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями предупреждали "Аэрофлот" и "Россия".
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бизнес, аэрофлот
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы
"Победа" перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов и перенаправляет часть рейсов на запасные аэродромы в связи с ограничениями в аэропортах московского региона, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Авиакомпания напомнила об онлайн-сервисе вынужденного возврата билета, который помогает пассажирам задержанных и отмененных рейсов вернуть деньги даже за невозвратный билет, а также о Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация о задержках.
Ранее о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями предупреждали "Аэрофлот" и "Россия".