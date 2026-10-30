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На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин - 30.10.2026, ПРАЙМ
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На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин
На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин - 30.10.2026, ПРАЙМ
На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин
Увеличение транспортного потока ожидается с начала следующей недели на границе Калининградской области с Польшей из-за осенних каникул в Германии, сообщила РИА... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:08+0300
2026-10-30T15:08+0300
бизнес
россия
польша
германия
бавария
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт - ПРАЙМ. Увеличение транспортного потока ожидается с начала следующей недели на границе Калининградской области с Польшей из-за осенних каникул в Германии, сообщила РИА Новости пресс-служба областной таможни. "Наплыв ожидается на границе с Польшей. Последние осенние каникулы в этом году, они начинаются в Германии 2 ноября. Это одна земля Бавария, но она не маленькая. И если поедут - в основном это русскоязычные немцы - то прогнозируем увеличение потока транспортных средств и предупреждаем об этом", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что традиционно основная часть легковых машин и автобусов следует через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Мамоново-2". Там, по ее данным, усилены дежурные смены, с пограничниками организован совместный осмотр транспортных средств и товаров. "В "Мамоново-2" выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп, а перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций", - отметила представитель пресс-службы. Она обратила внимание, что эти осенние каникулы длятся неделю. Следующий период, когда нужно готовится к увеличению количества автомобилей на польской границе, начнется ориентировочно 20 декабря, в канун рождественских и новогодних праздников.
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бизнес, россия, польша, германия, бавария
Бизнес, РОССИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Бавария
15:08 30.10.2026
 
На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин

На границе Калининградской области с Польшей ожидается увеличение транспортного потока

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КАЛИНИНГРАД, 30 окт - ПРАЙМ. Увеличение транспортного потока ожидается с начала следующей недели на границе Калининградской области с Польшей из-за осенних каникул в Германии, сообщила РИА Новости пресс-служба областной таможни.
"Наплыв ожидается на границе с Польшей. Последние осенние каникулы в этом году, они начинаются в Германии 2 ноября. Это одна земля Бавария, но она не маленькая. И если поедут - в основном это русскоязычные немцы - то прогнозируем увеличение потока транспортных средств и предупреждаем об этом", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что традиционно основная часть легковых машин и автобусов следует через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Мамоново-2". Там, по ее данным, усилены дежурные смены, с пограничниками организован совместный осмотр транспортных средств и товаров.
"В "Мамоново-2" выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп, а перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций", - отметила представитель пресс-службы.
Она обратила внимание, что эти осенние каникулы длятся неделю. Следующий период, когда нужно готовится к увеличению количества автомобилей на польской границе, начнется ориентировочно 20 декабря, в канун рождественских и новогодних праздников.
 
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