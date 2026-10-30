https://1prime.ru/20261030/polsha-874819227.html

На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин

На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин - 30.10.2026, ПРАЙМ

На границе Калининградской области с Польшей ожидается наплыв машин

Увеличение транспортного потока ожидается с начала следующей недели на границе Калининградской области с Польшей из-за осенних каникул в Германии, сообщила РИА... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:08+0300

2026-10-30T15:08+0300

2026-10-30T15:08+0300

бизнес

россия

польша

германия

бавария

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874819227.jpg?1793362102

КАЛИНИНГРАД, 30 окт - ПРАЙМ. Увеличение транспортного потока ожидается с начала следующей недели на границе Калининградской области с Польшей из-за осенних каникул в Германии, сообщила РИА Новости пресс-служба областной таможни. "Наплыв ожидается на границе с Польшей. Последние осенние каникулы в этом году, они начинаются в Германии 2 ноября. Это одна земля Бавария, но она не маленькая. И если поедут - в основном это русскоязычные немцы - то прогнозируем увеличение потока транспортных средств и предупреждаем об этом", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что традиционно основная часть легковых машин и автобусов следует через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Мамоново-2". Там, по ее данным, усилены дежурные смены, с пограничниками организован совместный осмотр транспортных средств и товаров. "В "Мамоново-2" выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп, а перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций", - отметила представитель пресс-службы. Она обратила внимание, что эти осенние каникулы длятся неделю. Следующий период, когда нужно готовится к увеличению количества автомобилей на польской границе, начнется ориентировочно 20 декабря, в канун рождественских и новогодних праздников.

польша

германия

бавария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, польша, германия, бавария