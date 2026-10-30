https://1prime.ru/20261030/polymarket-874791259.html
Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле
Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле - 30.10.2026, ПРАЙМ
Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле
Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket проводит расследование в связи с десятками подозрительных ставок на исход парламентских выборов в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T05:03+0300
2026-10-30T05:03+0300
2026-10-30T05:03+0300
мировая экономика
общество
израиль
биньямин нетаньяху
new york times
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket проводит расследование в связи с десятками подозрительных ставок на исход парламентских выборов в Израиле, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя компании.
Как сообщается, ставки, ставшие предметом проверки, были сделаны с сотен новых аккаунтов, владельцы которых ставили на победу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партии "Ликуд". Эти ставки были размещены непосредственно перед закрытием избирательных участков в Израиле.
Выборы в кнессет (парламент) Израиле состоялись во вторник. Правящая коалиция во главе с Нетаньяху сохраняет лидерство на выборах по итогам подсчета 100% голосов избирателей, однако ни коалиция, ни оппозиционный блок по-прежнему не набирают парламентского большинства, необходимого для формирования правительств.
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мировая экономика, общество , израиль, биньямин нетаньяху, new york times
Мировая экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху, New York Times
Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле
N T: Polymarket расследует подозрительные ставки на исход выборов в Израиле
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket проводит расследование в связи с десятками подозрительных ставок на исход парламентских выборов в Израиле, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя компании.
Как сообщается, ставки, ставшие предметом проверки, были сделаны с сотен новых аккаунтов, владельцы которых ставили на победу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партии "Ликуд". Эти ставки были размещены непосредственно перед закрытием избирательных участков в Израиле.
Выборы в кнессет (парламент) Израиле состоялись во вторник. Правящая коалиция во главе с Нетаньяху сохраняет лидерство на выборах по итогам подсчета 100% голосов избирателей, однако ни коалиция, ни оппозиционный блок по-прежнему не набирают парламентского большинства, необходимого для формирования правительств.