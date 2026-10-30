https://1prime.ru/20261030/polymarket-874791259.html

Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле

Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле - 30.10.2026, ПРАЙМ

Polymarket проводит расследование из-за ставок на исход выборов в Израиле

Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket проводит расследование в связи с десятками подозрительных ставок на исход парламентских выборов в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T05:03+0300

2026-10-30T05:03+0300

2026-10-30T05:03+0300

мировая экономика

общество

израиль

биньямин нетаньяху

new york times

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874791259.jpg?1793325834

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket проводит расследование в связи с десятками подозрительных ставок на исход парламентских выборов в Израиле, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя компании. Как сообщается, ставки, ставшие предметом проверки, были сделаны с сотен новых аккаунтов, владельцы которых ставили на победу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партии "Ликуд". Эти ставки были размещены непосредственно перед закрытием избирательных участков в Израиле. Выборы в кнессет (парламент) Израиле состоялись во вторник. Правящая коалиция во главе с Нетаньяху сохраняет лидерство на выборах по итогам подсчета 100% голосов избирателей, однако ни коалиция, ни оппозиционный блок по-прежнему не набирают парламентского большинства, необходимого для формирования правительств.

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , израиль, биньямин нетаньяху, new york times