https://1prime.ru/20261030/postavki-874835319.html

Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть

Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть - 30.10.2026, ПРАЙМ

Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть

Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала 2026 года достигли 315 миллионов долларов, увеличившись за год на четверть, свидетельствуют данные... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:16+0300

2026-10-30T20:16+0300

2026-10-30T20:16+0300

россия

турция

оман

китай

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала 2026 года достигли 315 миллионов долларов, увеличившись за год на четверть, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Суммарно за январь-сентябрь 2026 года Турция импортировала из РФ удобрений на 315,05 миллиона долларов - это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом сентябрьские поставки сократились как в месячном выражении - в 2,3 раза, так и в годовом выражении - на 44%, до 27,5 миллиона долларов. Наибольшим спросом у турецких компаний пользовались азотные удобрения - за сентябрь их было импортировано почти на 22 миллиона долларов. Еще на 5,5 миллиона они приобрели смешанные удобрения и на 16 тысяч долларов - калийные. По итогам трех кварталов Россия поднялась на второе с третьего места среди основных поставщиков удобрений в Турцию. Кроме нее в топ-5 вошли Оман (380,9 миллиона долларов), Китай (239,4 миллиона), Марокко (145,1 миллиона) и Египет (105,3 миллиона).

турция

оман

китай

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россия, турция, оман, китай