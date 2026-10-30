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Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть
Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть - 30.10.2026, ПРАЙМ
Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть
Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала 2026 года достигли 315 миллионов долларов, увеличившись за год на четверть, свидетельствуют данные... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:16+0300
2026-10-30T20:16+0300
россия
турция
оман
китай
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала 2026 года достигли 315 миллионов долларов, увеличившись за год на четверть, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Суммарно за январь-сентябрь 2026 года Турция импортировала из РФ удобрений на 315,05 миллиона долларов - это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом сентябрьские поставки сократились как в месячном выражении - в 2,3 раза, так и в годовом выражении - на 44%, до 27,5 миллиона долларов. Наибольшим спросом у турецких компаний пользовались азотные удобрения - за сентябрь их было импортировано почти на 22 миллиона долларов. Еще на 5,5 миллиона они приобрели смешанные удобрения и на 16 тысяч долларов - калийные. По итогам трех кварталов Россия поднялась на второе с третьего места среди основных поставщиков удобрений в Турцию. Кроме нее в топ-5 вошли Оман (380,9 миллиона долларов), Китай (239,4 миллиона), Марокко (145,1 миллиона) и Египет (105,3 миллиона).
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китай
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россия, турция, оман, китай
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОМАН, КИТАЙ
20:16 30.10.2026
 
Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть

Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала выросли на четверть

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Турцию за три квартала 2026 года достигли 315 миллионов долларов, увеличившись за год на четверть, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Суммарно за январь-сентябрь 2026 года Турция импортировала из РФ удобрений на 315,05 миллиона долларов - это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом сентябрьские поставки сократились как в месячном выражении - в 2,3 раза, так и в годовом выражении - на 44%, до 27,5 миллиона долларов.
Наибольшим спросом у турецких компаний пользовались азотные удобрения - за сентябрь их было импортировано почти на 22 миллиона долларов. Еще на 5,5 миллиона они приобрели смешанные удобрения и на 16 тысяч долларов - калийные.
По итогам трех кварталов Россия поднялась на второе с третьего места среди основных поставщиков удобрений в Турцию. Кроме нее в топ-5 вошли Оман (380,9 миллиона долларов), Китай (239,4 миллиона), Марокко (145,1 миллиона) и Египет (105,3 миллиона).
 
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