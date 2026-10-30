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Правительство выделило средства на субсидии банкам и ВЭБу

Правительство выделило средства на субсидии банкам и ВЭБу - 30.10.2026, ПРАЙМ

Правительство выделило средства на субсидии банкам и ВЭБу

Правительство РФ на заседании в четверг приняло решение выделить средства на субсидии кредитным организациям и ВЭБу для возмещения недополученных доходов по... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:49+0300

2026-10-30T13:49+0300

2026-10-30T13:49+0300

финансы

россия

вэб

минсельхоз

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг приняло решение выделить средства на субсидии кредитным организациям и ВЭБу для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам аграриям, сообщили в пресс-службе кабмина. "Принять проект постановления правительства Российской Федерации... о выделении Минсельхозу... субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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финансы, россия, вэб, минсельхоз