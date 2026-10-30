https://1prime.ru/20261030/predstavitelstvo-874828978.html

Торговое представительство РФ в КНР намерено открыть отделения в регионах

Торговое представительство РФ в КНР намерено открыть отделения в регионах - 30.10.2026, ПРАЙМ

Торговое представительство РФ в КНР намерено открыть отделения в регионах

Торговое представительство РФ в КНР считает целесообразным открыть отделения в регионах Китая, которые наиболее активно работают с Россией, будет изучать этот... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:56+0300

2026-10-30T17:56+0300

2026-10-30T17:56+0300

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финансы

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кнр

шанхай

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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Торговое представительство РФ в КНР считает целесообразным открыть отделения в регионах Китая, которые наиболее активно работают с Россией, будет изучать этот вопрос, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "Отделение в Шанхае было открыто в 2011 году, и это показало, что мы на правильном пути. Там много вопросов, которые нужно решать на месте, и авиастроение, и судостроение, и финансовый сектор, и компаний там много наших", - заявил Дахновский. По его словам, торгпредство сейчас изучает и другие локации в Китае. "Конечно, это не вопрос, который решится в ближайшее время, но мы настроены на то, чтобы у нас были отделения прежде всего в тех городах, где есть российские генеральные консульства. Это Ухань, Гуанчжоу, Гонконг. Постепенно мы будем рассматривать и это", - подчеркнул он.

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россия, финансы, китай, кнр, шанхай