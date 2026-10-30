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В 10 населенных пунктах Приангарья отменили карантин из-за дерматита
В 10 населенных пунктах Приангарья отменили карантин из-за дерматита - 30.10.2026, ПРАЙМ
В 10 населенных пунктах Приангарья отменили карантин из-за дерматита
Карантин, введенный 3 сентября в 10 населенных пунктах Приангарья из-за заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом, отменен указом губернатора,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:41+0300
2026-10-30T17:41+0300
2026-10-30T17:41+0300
общество
россия
приангарье
иркутская область
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ИРКУТСК, 30 окт - ПРАЙМ. Карантин, введенный 3 сентября в 10 населенных пунктах Приангарья из-за заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом, отменен указом губернатора, сообщает правительство Иркутской области.
В Приангарье в сентябре в 10 населенных пунктах был введен карантин для ликвидации очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Он действовал в деревнях Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Ширяево, Московщина, Ревякина, Захал, в селах Хомутово и Оек. Специалистами было выявлено и ликвидировано 70 эпизоотических очагов. Людям, чей скот был отчужден, выплачены компенсации из резервного фонда правительства Иркутской области и из бюджетов муниципалитетов.
"Губернатор Игорь Кобзев подписал указ об отмене ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита в части территорий Иркутской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за период действия карантина от заразного узелкового дерматита в территориях, где были выявлены очаги заражения, провакцинировано около 22 тысяч голов крупного рогатого скота.
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общество , россия, приангарье, иркутская область
Общество , РОССИЯ, ПРИАНГАРЬЕ, Иркутская область
В 10 населенных пунктах Приангарья отменили карантин из-за дерматита
В 10 населенных пунктах Приангарья отменили карантин из-за заболевания скота дерматитом
ИРКУТСК, 30 окт - ПРАЙМ. Карантин, введенный 3 сентября в 10 населенных пунктах Приангарья из-за заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом, отменен указом губернатора, сообщает правительство Иркутской области.
В Приангарье в сентябре в 10 населенных пунктах был введен карантин для ликвидации очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Он действовал в деревнях Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Ширяево, Московщина, Ревякина, Захал, в селах Хомутово и Оек. Специалистами было выявлено и ликвидировано 70 эпизоотических очагов. Людям, чей скот был отчужден, выплачены компенсации из резервного фонда правительства Иркутской области и из бюджетов муниципалитетов.
"Губернатор Игорь Кобзев подписал указ об отмене ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита в части территорий Иркутской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за период действия карантина от заразного узелкового дерматита в территориях, где были выявлены очаги заражения, провакцинировано около 22 тысяч голов крупного рогатого скота.