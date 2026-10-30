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Чистая прибыль Starbucks за 2025-2026 финансовый год сократилась в два раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Starbucks за 2025-2026 финансовый год сократилась в два раза
Чистая прибыль Starbucks за 2025-2026 финансовый год сократилась в два раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Starbucks за 2025-2026 финансовый год сократилась в два раза
Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам 2025-2026 финансового года, который завершился 27 сентября, сократилась в два раза в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T01:27+0300
2026-10-30T01:27+0300
технологии
бизнес
сша
starbucks
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874789770.jpg?1793312821
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам 2025-2026 финансового года, который завершился 27 сентября, сократилась в два раза в годовом выражении - до 2,527 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 2,21 доллара с 1,63 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 2% - до 37,911 миллиарда долларов. В четвертом квартале чистая прибыль компании подскочила в 5 раз в годовом выражении - до 677,2 миллиона долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,59 доллара с 0,12 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 0,8 доллара на акцию при прогнозе в 0,71 доллара. Выручка при этом сократилась на 4,5% - до 9,141 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 9,22 миллиарда. В прошлом квартале Starbucks открыла 303 кофейни, их число составляет 41 607. Из общего числа на США приходится 40% кофеен сети. Акции Starbucks на постторгах в США дешевеют почти на 2%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью с почти 41 тысячей кофеен по всему миру.
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192
40
192
40
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технологии, бизнес, сша, starbucks
Технологии, Бизнес, США, Starbucks
01:27 30.10.2026
 
Чистая прибыль Starbucks за 2025-2026 финансовый год сократилась в два раза

Чистая прибыль Starbucks по итогам 2025-2026 финансового года сократилась в два раза

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам 2025-2026 финансового года, который завершился 27 сентября, сократилась в два раза в годовом выражении - до 2,527 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию поднялась до 2,21 доллара с 1,63 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 2% - до 37,911 миллиарда долларов.
В четвертом квартале чистая прибыль компании подскочила в 5 раз в годовом выражении - до 677,2 миллиона долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,59 доллара с 0,12 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 0,8 доллара на акцию при прогнозе в 0,71 доллара. Выручка при этом сократилась на 4,5% - до 9,141 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 9,22 миллиарда.
В прошлом квартале Starbucks открыла 303 кофейни, их число составляет 41 607. Из общего числа на США приходится 40% кофеен сети.
Акции Starbucks на постторгах в США дешевеют почти на 2%.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью с почти 41 тысячей кофеен по всему миру.
 
ТехнологииБизнесСШАStarbucks
 
 
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