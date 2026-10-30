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Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по РСБУ выросла на 8,1%
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по РСБУ выросла на 8,1% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по РСБУ выросла на 8,1%
Чистая прибыль "Россети Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 8,1%, до 31,006 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:15+0300
2026-10-30T10:15+0300
2026-10-30T10:21+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россети Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 8,1%, до 31,006 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 14,5%, до 228,419 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 12,2% в годовом выражении и составила 182,756 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 128,733 миллиарда рублей против 137,505 миллиарда на 31 декабря 2025 года. За этот период краткосрочные обязательства выросли с 206,694 миллиарда до 254,324 миллиарда рублей. "Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".
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Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Россети
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по РСБУ выросла на 8,1%
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 8,1%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россети Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 8,1%, до 31,006 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 14,5%, до 228,419 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 12,2% в годовом выражении и составила 182,756 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 128,733 миллиарда рублей против 137,505 миллиарда на 31 декабря 2025 года. За этот период краткосрочные обязательства выросли с 206,694 миллиарда до 254,324 миллиарда рублей.
"Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".