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Чистая прибыль "Селигдара" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль "Селигдара" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,4 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Селигдара" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль "Селигдара" по РСБУ по итогам января-сентября 2026 года составила 707,845 миллиона рублей после убытка в 1,45 миллиарда рублей за аналогичный... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:30+0300

2026-10-30T10:30+0300

2026-10-30T10:32+0300

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якутия

бурятия

оренбургская область

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Селигдара" по РСБУ по итогам января-сентября 2026 года составила 707,845 миллиона рублей после убытка в 1,45 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, сообщила компания. Выручка за девять месяцев выросла в 1,4 раза в годовом выражении, до 2,46 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании увеличилась почти в 7 раз, до 358,4 миллиона рублей. Себестоимость продаж составила 2,103 миллиарда рублей, что в 1,2 раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период. Убыток до налогообложения в отчетном периоде сократился примерно в 3,8 раза, до 491,451 миллиона рублей. Прибыль от продаж достигла 191,343 миллиона рублей против убытка в 83,226 миллиона рублей в январе-сентябре прошлого года. Долгосрочные обязательства "Селигдара" на 30 сентября текущего года увеличились до 124,929 миллиарда рублей с 91,797 миллиарда на конец 2025 года. В то же время краткосрочные обязательства выросли до 64,455 миллиарда рублей с 59,226 миллиарда. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

якутия

бурятия

оренбургская область

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бизнес, якутия, бурятия, оренбургская область