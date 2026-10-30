Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/pribyl-874802138.html
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3%
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3%
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщения компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:49+0300
2026-10-30T10:51+0300
финансы
интер рао
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874802138.jpg?1793346707
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщения компании. "Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2026 года составила 16,6 миллиарда рублей против 14,5 миллиардов рублей чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. В приводимой таблице уточняется, что положительная динамика составила 14,3%. Выручка компании составила 47,1 миллиарда рублей, что на 10,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) увеличилась на 2,6%, до 15,7 миллиарда рублей. Увеличение в основном обусловлено ростом цены продажи на ОРЭМ, поясняет компания. Себестоимость производства составила 38,3 миллиарда рублей, что на 8,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение затрат повлиял рост цен закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в обеспечение экспортных поставок электроэнергии, добавляет компания. Валовая прибыль увеличилась на 15,8%, до 8,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 5,1% и составили 4,1 миллиард рублей. Изменение показателя в основном обусловлено индексацией тарифов и объемов услуг сетевых компаний. Долговая нагрузка снизилась на 27,2% и на конец отчетного периода составила 201 миллиард рублей. Чистый долг "Интер РАО" на 30 сентября вырос до 47 миллиардов с 44,9 миллиарда на начало года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, интер рао
Финансы, Интер РАО
10:49 30.10.2026 (обновлено: 10:51 30.10.2026)
 
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3%

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщения компании.
"Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2026 года составила 16,6 миллиарда рублей против 14,5 миллиардов рублей чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
В приводимой таблице уточняется, что положительная динамика составила 14,3%.
Выручка компании составила 47,1 миллиарда рублей, что на 10,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) увеличилась на 2,6%, до 15,7 миллиарда рублей. Увеличение в основном обусловлено ростом цены продажи на ОРЭМ, поясняет компания.
Себестоимость производства составила 38,3 миллиарда рублей, что на 8,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение затрат повлиял рост цен закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в обеспечение экспортных поставок электроэнергии, добавляет компания.
Валовая прибыль увеличилась на 15,8%, до 8,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 5,1% и составили 4,1 миллиард рублей. Изменение показателя в основном обусловлено индексацией тарифов и объемов услуг сетевых компаний.
Долговая нагрузка снизилась на 27,2% и на конец отчетного периода составила 201 миллиард рублей. Чистый долг "Интер РАО" на 30 сентября вырос до 47 миллиардов с 44,9 миллиарда на начало года.
 
ФинансыИнтер РАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала