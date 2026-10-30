https://1prime.ru/20261030/pribyl-874802138.html
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3%
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3%
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщения компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:49+0300
2026-10-30T10:49+0300
2026-10-30T10:51+0300
финансы
интер рао
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщения компании. "Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2026 года составила 16,6 миллиарда рублей против 14,5 миллиардов рублей чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. В приводимой таблице уточняется, что положительная динамика составила 14,3%. Выручка компании составила 47,1 миллиарда рублей, что на 10,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) увеличилась на 2,6%, до 15,7 миллиарда рублей. Увеличение в основном обусловлено ростом цены продажи на ОРЭМ, поясняет компания. Себестоимость производства составила 38,3 миллиарда рублей, что на 8,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение затрат повлиял рост цен закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в обеспечение экспортных поставок электроэнергии, добавляет компания. Валовая прибыль увеличилась на 15,8%, до 8,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 5,1% и составили 4,1 миллиард рублей. Изменение показателя в основном обусловлено индексацией тарифов и объемов услуг сетевых компаний. Долговая нагрузка снизилась на 27,2% и на конец отчетного периода составила 201 миллиард рублей. Чистый долг "Интер РАО" на 30 сентября вырос до 47 миллиардов с 44,9 миллиарда на начало года.
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финансы, интер рао
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 14,3%
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщения компании.
"Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2026 года составила 16,6 миллиарда рублей против 14,5 миллиардов рублей чистой прибыли, полученной за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
В приводимой таблице уточняется, что положительная динамика составила 14,3%.
Выручка компании составила 47,1 миллиарда рублей, что на 10,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) увеличилась на 2,6%, до 15,7 миллиарда рублей. Увеличение в основном обусловлено ростом цены продажи на ОРЭМ, поясняет компания.
Себестоимость производства составила 38,3 миллиарда рублей, что на 8,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение затрат повлиял рост цен закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в обеспечение экспортных поставок электроэнергии, добавляет компания.
Валовая прибыль увеличилась на 15,8%, до 8,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 5,1% и составили 4,1 миллиард рублей. Изменение показателя в основном обусловлено индексацией тарифов и объемов услуг сетевых компаний.
Долговая нагрузка снизилась на 27,2% и на конец отчетного периода составила 201 миллиард рублей. Чистый долг "Интер РАО" на 30 сентября вырос до 47 миллиардов с 44,9 миллиарда на начало года.