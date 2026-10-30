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Чистая прибыль Kia за январь-сентябрь снизилась на 10,5%

Чистая прибыль Kia за январь-сентябрь снизилась на 10,5% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Kia за январь-сентябрь снизилась на 10,5%

Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Corp, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года составила 5,446 триллиона вон (около 4,1... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:55+0300

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2026-10-30T10:56+0300

бизнес

южная корея

kia

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Corp, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года составила 5,446 триллиона вон (около 4,1 миллиарда долларов), что на 10,5% меньше в годовом выражении, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль снизилась на 8,1% и составила 6,652 триллиона вон (около 5 миллиардов долларов). Выручка увеличилась на 9,4% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года – до 94,136 триллиона вон (70,4 миллиарда долларов). В третьем квартале чистая прибыль Kia, приходящаяся на акционеров, уменьшилась на 9,7% по сравнению с показателем годичной давности и составила 1,287 триллиона вон (1 миллиард долларов). Операционная прибыль выросла на 24,3% в годовом выражении и составила 1,818 триллиона вон (1,36 миллиарда долларов). Негативное влияние на операционную прибыль от импортных тарифов в третьем квартале составило 701 миллиард вон (525 миллионов долларов). В предыдущем году этот показатель составил 1,234 триллиона вон. Выручка выросла на 10,1%, до 31,597 триллиона вон (23,6 миллиарда долларов). При этом квартальные оптовые продажи Kia в мире выросли на 7,9% в натуральном выражении, до 847 тысяч автомобилей, в том числе в Южной Корее - поднялись на 2,2%, до 141 тысячи машин. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году.

южная корея

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бизнес, южная корея, kia