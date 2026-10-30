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Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ упала в 2,7 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ упала в 2,7 раза
Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ упала в 2,7 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ упала в 2,7 раза
Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года снизилась в 2,7 раза, до 57,03 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:45+0300
2026-10-30T12:51+0300
бизнес
россия
сибур
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года снизилась в 2,7 раза, до 57,03 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 7,7%, до 928,134 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 750,935 миллиарда рублей, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 965,951 миллиарда рублей против 936,869 миллиарда в конце 2025 года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли с 475,586 миллиарда до 494,327 миллиарда рублей. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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бизнес, россия, сибур
Бизнес, РОССИЯ, Сибур
12:45 30.10.2026 (обновлено: 12:51 30.10.2026)
 
Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ упала в 2,7 раза

Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ в январе-сентябре упала в 2,7 раза, до 57 млрд рублей

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года снизилась в 2,7 раза, до 57,03 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 7,7%, до 928,134 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 750,935 миллиарда рублей, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 965,951 миллиарда рублей против 936,869 миллиарда в конце 2025 года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли с 475,586 миллиарда до 494,327 миллиарда рублей.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
 
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